Общество
Российская газетаСП отчиталась о результатах проверки исполнения бюджета Росгидрометом
Счетная палата России положительно оценила результаты проверки деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в рамках исполнения бюджета за 2019 год. Это касается как работы самого ведомства, так и расходования бюджетных средств.
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СП отчиталась о результатах проверки исполнения бюджета Росгидрометом
Российская газета17 июля в 12:05
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом» в заключительном туре ЧИ
Игроки «Сельты» в гостях сыграли вничью против соперников из «Эспаньола» в заключительном 38-м туре чемпионата Испании по футболу.
Аргументы и Факты 18:28
Культура
Фестиваль оперы и балета в Херсонесе покажут по ТВ
Концерт фестиваля оперы и балета, который пройдет в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" с 29 июля по 2 августа, впервые будет показан по телевидению.
Inc-news.ru 16:21
Общество
Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв
Христианские мозаики и фрески в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле будут закрыты шторами во время мусульманских молитв, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
РИА Новости 15:12
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Гаджеты
Android-аналог системы AirDrop компания Google покажет уже в августе
Компания Google находится на завершающей стадии тестирования системы Nearby Share, которая, как и «яблочная» AirDrop, позволяет обмениваться файлами находящимся рядом гаджетам.
Faktom 11:21
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Премьер-министр Армении рассказал о целях азербайджанской армии
Никол Пашинян сообщил средствам массовой информации, что Азербайджан решил «поиграть мускулами» и отвоевать Нагорный Карабах.
Discover24 08:27
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Футбол
«Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера» в матче АПЛ
Лондонский "Тоттенхэм" принял на своём поле "Лестер".
Ореанда-Новости 13:26
Здоровье
102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
За весь период из медицинских учреждений в связи с выздоровлением выписали 8874 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, включая 129 человек за сутки.
Evo-rus.com вчера в 08:25
Авто
Китайский автопроизводитель сообщил цены на аналог Aurus Senat
Цена премиального флагманского седана Hongqi H9 оказалась на треть ниже немецких конкурентов, среди которых Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5-Series, сообщили представители автопроизводителя, 15 июля сообщает китайский портал Autohome.
ИА Красная Весна 16:57
Футбол
Евгений Ловчев: «Если бы я встал на фланг защиты „Спартака“ в матче с „Зенитом“, мимо бы никто не пробежал»
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение москвичей от «Зенита» (1:2) в полуфинале Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 16:57
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com 15:02
Общество
Главные новости за выходные 18–19 июля
В России за выходные зарегистрировано 12 343 новых случая заражения коронавирусом (6234 — в субботу и 6109 — в воскресенье).
Коммерсантъ 12:00
Общество
В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику
Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
ТАСС 06:07
Общество
Биробиджан присоединился к акциям протеста в поддержку Сергея Фургала
В Биробиджане вслед за Хабаровском и Владивостоком состоялась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Время Биробиджана вчера в 09:55
Финансы
ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
В интервью Reuters заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин уточнил, что регулятор будет определять уровень ключевой ставки так, чтобы тот позволил удержать инфляцию вблизи 4% на среднесрочном горизонте.
РБК 10:02
Гаджеты
Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов
Компания Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов. Информация об этом опубликована в китайской соцсети Weibo.
UfacityNews.ru 16:15
Общество
«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина
Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
Сахалин.Инфо 18:19