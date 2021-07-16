Мать Аршавина: сыну сломали карьеру те, кто выдал в эфир «ваши ожидания – ваши проблемы»

Люди сломали — те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания — это ваши проблемы». Я думаю, это они приложили руку.