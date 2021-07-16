ИнтерфаксS&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетМеждународное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-".ИнтерфаксДолгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства.Интерфакс«Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный», - утверждается в сообщении.ТК ЗвездаПо словам российского министра финансов Антона Силуанова, решение агентства подтверждает правильность проводимой правительством экономической политики.Lenta.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНТК ЗвездаИзвестияOctagon.MediaЭкономика сегодняГазета.RuПодробнее о событииСилуанов привел доказательство правильной экономической политики РФРЕН ТВ17:06S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровнеВзгляд.рувчера в 16:54Силуанов: подтверждение S&P рейтинга РФ говорит о правильной экономической политикеТАССвчера в 16:28S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-RT на русскомвчера в 16:28S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"Интерфаксвчера в 16:18S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"ПРАЙМвчера в 16:40Губернаторы устали от СилуановаOctagon.Media15 июля в 12:42Показать ещёОценить9Поделиться