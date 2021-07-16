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S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-".
Интерфакс
Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства.
Интерфакс
«Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный», - утверждается в сообщении.
ТК Звезда
По словам российского министра финансов Антона Силуанова, решение агентства подтверждает правильность проводимой правительством экономической политики.
Lenta.ru

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