Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceS&P подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенные долгосрочный и краткосрочный рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-», говорится в сообщении агентства.
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S&P ожидает сокращения российского ВВП в 2020 году на 0,8%

Банки.рувчера в 13:58

S&P подтвердило рейтинги Казахстана, прогноз - «стабильный»

Финмаркетвчера в 03:29

S&P изменило прогноз по рейтингу «Газпрома» на «негативный» со «стабильного»

ТАССвчера в 13:53

S&P сохранило рейтинг МИБа на уровне "A-" со стабильным прогнозом

ПРАЙМвчера в 16:21

S&P пересмотрело прогноз рейтинга «Газпрома» в нацвалюте на негативный со стабильного

Интерфаксвчера в 13:48

S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне ВВВ–

Коммерсантъ26 марта в 22:56

S&P ожидает вхождения экономики США в рецессию во втором квартале

Московский Комсомолец24 марта в 22:15
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Спорт

Российскую биатлонистку госпитализировали с подозрением на коронавирус

Чемпионку мира по биатлону среди юниоров россиянку Анастасию Халиуллину госпитализировали в одну из больниц Саратова с подозрением на коронавирус.
РБК 05:38
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Общество

Военные обещают достроить 16 новых медцентров до середины мая

Российские военные планирует завершить строительство первых 8 многофункциональных медицинских центров до 30 апреля.
Вести.Ru вчера в 06:59
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Космос

Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась

О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.
Naked Science вчера в 02:42
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Происшествия

В Смоленской области выявили первого больного коронавирусом

В регионе зафиксировали первый случай заболеваемости COVID-19. Больную изолировали, она находится под контролем медиков.
SmolDaily 05:04
Общество

Вирусолог рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом

Иммунитет у переболевших коронавирусом, вероятно, сохранится несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
РИА Новости 04:14
Общество

Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
МонаВиста вчера в 23:45
Происшествия

В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
РИА Новости 02:45
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Общество

На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Daily Storm вчера в 16:12
Кино

Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом

Вышел трейлер комедийного фильма «Безупречный». Ролик опубликован на YouTube-канале НBO. Сюжет картины основан на реальных событиях.
Культуромания 01:25
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Напомним, что сегодня в Ростовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 16:00
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Российская газета 01:37
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
Общество

Врачам старше 65 лет сохранили льготный проезд в столичном транспорте

В Москве врачам старше 65 лет и без хронических болезней был сохранен льготный проезд на общественном транспорте, они могут ездить по городу по соцкарте, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО 03:58
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса.
РБК 04:26
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал «лучший способ провести время дома»

Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр Энрике Иглесиас показал «лучший способ провести время дома».
OAnews вчера в 23:04
Общество

Глава Карелии распорядился остановить работу общественного транспорта

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике остановят движение всего общественного транспорта.
Вечерняя Казань вчера в 08:08
Политика

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.
Интерфакс 05:43
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
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