Экономика
Rambler News ServiceS&P подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенные долгосрочный и краткосрочный рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-», говорится в сообщении агентства.
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S&P пересмотрело прогноз рейтинга «Газпрома» в нацвалюте на негативный со стабильного
Интерфаксвчера в 13:48
S&P ожидает вхождения экономики США в рецессию во втором квартале
Московский Комсомолец24 марта в 22:15
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Спорт
Российскую биатлонистку госпитализировали с подозрением на коронавирус
Чемпионку мира по биатлону среди юниоров россиянку Анастасию Халиуллину госпитализировали в одну из больниц Саратова с подозрением на коронавирус.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Общество
Военные обещают достроить 16 новых медцентров до середины мая
Российские военные планирует завершить строительство первых 8 многофункциональных медицинских центров до 30 апреля.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Космос
Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась
О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Происшествия
В Смоленской области выявили первого больного коронавирусом
В регионе зафиксировали первый случай заболеваемости COVID-19. Больную изолировали, она находится под контролем медиков.
Общество
Вирусолог рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Иммунитет у переболевших коронавирусом, вероятно, сохранится несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
Происшествия
В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Общество
На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану
Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Кино
Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом
Вышел трейлер комедийного фильма «Безупречный». Ролик опубликован на YouTube-канале НBO. Сюжет картины основан на реальных событиях.
Общество
В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
Напомним, что сегодня в Ростовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Политика
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Общество
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Общество
Врачам старше 65 лет сохранили льготный проезд в столичном транспорте
В Москве врачам старше 65 лет и без хронических болезней был сохранен льготный проезд на общественном транспорте, они могут ездить по городу по соцкарте, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал «лучший способ провести время дома»
Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр Энрике Иглесиас показал «лучший способ провести время дома».
Общество
Глава Карелии распорядился остановить работу общественного транспорта
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике остановят движение всего общественного транспорта.
Политика
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.