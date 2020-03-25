Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceS&P подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенные долгосрочный и краткосрочный рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-», говорится в сообщении агентства.
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S&P ожидает сокращения российского ВВП в 2020 году на 0,8%

Банки.рувчера в 13:58

S&P пересмотрело прогноз рейтинга «Газпрома» в нацвалюте на негативный со стабильного

Интерфаксвчера в 13:48

S&P ожидает вхождения экономики США в рецессию во втором квартале

Московский Комсомолец24 марта в 22:15

S&P сохранило рейтинг МИБа на уровне "A-" со стабильным прогнозом

ПРАЙМвчера в 16:21

S&P подтвердило рейтинги Казахстана, прогноз - «стабильный»

Финмаркетвчера в 03:29

S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне ВВВ–

Коммерсантъ26 марта в 22:56

S&P изменило прогноз по рейтингу «Газпрома» на «негативный» со «стабильного»

ТАССвчера в 13:53
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Космос

Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась

Naked Science вчера в 02:42
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Интерфакс 07:01
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
RT на русском 07:07
Экономика

Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Вести.Ru 26 марта в 23:14
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Единоборства

Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал сумму, которую ему предложили за поединок против Александра Емельяненко.
Газета.Ru 26 марта в 13:03
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Происшествия

Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области

Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Челябинск Сегодня 06:53
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
RT на русском 06:20
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Космос

К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

Ежедневные Новости Владивостока 06:59
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть Дирка в экранизации «Логова дракона»

Оттава, 28 марта 2020, 10:56 — REGNUM Канадский актёр Райан Рейнольдс ведёт переговоры об участии в экранизации популярной игры Dragon's Lair («Логово дракона»).
REGNUM 03:56
Общество

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

В ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что система здравоохранения в России готова к борьбе с коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и находиться дома.
Neva.Today 06:33
Общество

Из России в Казахстан пытались вывезти 11 тонн дезинфицирующих средств

Сотрудники ФСБ совместно с Челябинской таможней пресекли факт вывоза из России почти 11 тонн дезинфицирующих средств.
МордовМедиа 04:16
Происшествия

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось о смерти четырех пациентов с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 02:35
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

В Калининграде рассказали о состоянии пациентов, заразившихся COVID-19

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 28 марта обследовано на COVID-19 3,3 тысячи человек, выявлено 11 случаев заражения (один человек выздоровел), остаются под медицинским наблюдением 1599 человек, в том числе 21 в специальном учреждении "Паруса надежды".
РИА Новости 06:02
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 04:52
Общество

Юрий Грымов описал реальную ситуацию в аэропорту «Шереметьево»

Напомним, что терминал F аэропорта «Шереметьево» остался единственным (карантинным), где продолжают принимать рейсы из-за рубежа.
Недвижимость.RU 04:43
Экономика

Экономист сравнил нынешнюю ситуацию с кризисом при развале СССР

По мнению Сафиуллина, серьезное улучшение экономической ситуации произойдет после того, как восстановится экономика Китая, который уже преодолел самый напряженный период борьбы с коронавирусом.
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Футбол

Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев: Надо завершать футбольный сезон и не испытывать иллюзий

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что нужно пойти по пути хоккейной и баскетбольной лиги и завершить футбольный сезон.
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Здоровье

В Минздраве России назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Российский академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что активность распространения коронавируса в стране должна уменьшиться в конце апреля — начале мая.
МедиаПоток вчера в 11:11
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
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