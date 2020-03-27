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Общество В Петербурге начали проводить коронавирусные рейды В Санкт-Петербурге начинают свою работу сотрудники ОМОНа, которые будут проверять исполнение постановления властей о закрытии ресторанов, баров, кафе и непродовольственных магазинов.

Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

Политика Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.

Политика Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС Италия не подписала по итогам совещания лидеров Европейского союза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19.

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Происшествия В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

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