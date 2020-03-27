Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceS&P подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенные долгосрочный и краткосрочный рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-», говорится в сообщении агентства.
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S&P пересмотрело прогноз рейтинга «Газпрома» в нацвалюте на негативный со стабильного

Интерфакс13:48

S&P подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-»

Rambler News Service01:32

S&P изменило прогноз по рейтингу «Газпрома» на «негативный» со «стабильного»

ТАСС13:53

S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- со «стабильным» прогнозом

Известия02:51

S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"

Газета.Ru01:46

S&P сохранило рейтинг МИБа на уровне "A-" со стабильным прогнозом

ПРАЙМ16:21

S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне ВВВ–

Коммерсантъвчера в 22:56
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Общество

В Петербурге начали проводить коронавирусные рейды

В Санкт-Петербурге начинают свою работу сотрудники ОМОНа, которые будут проверять исполнение постановления властей о закрытии ресторанов, баров, кафе и непродовольственных магазинов.
Online47.ru 17:02
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Игры

Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

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Политика

Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии

Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 05:45
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италия не подписала по итогам совещания лидеров Европейского союза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19.
Газета.Ru 10:52
Кино

Актер из «Крокодила Данди» Марк Блум скончался из-за коронавируса

Rambler News Service 03:13
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости 09:41
Авто

Американские автопроизводители снижают зарплаты и сокращают программы

Ford начала использовать кредитные средства в середине марта, чтобы снизить негативное влияние от пандемии COVID-19.
Ведомости 15:56
Здоровье

Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

МедиаПоток 06:31
Происшествия

В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
РИА Новости 05:18
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина восхитила снимком с возлюбленным

Надежда Бабкина, которой исполнилось 70 лет, неизменно восхищает поклонников своим моложавым внешним видом.
Kleo.ru 03:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о пластической операции

Ольга Бузова в студии YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась, что очень комплексовала из-за маленькой груди, а потому даже хотела обратиться за помощью к пластическим хирургам.
Bimru.ru 03:42
Общество

Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка

Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.
Live24 10:56
Общество

В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.
ТАСС 15:03
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
РИА Новости 15:21
Наука

Специалисты рассказали, что поможет предотвратить болезнь Крона

Американские ученые провели исследования, которые помогли им сформулировать главные стратегии профилактики и лечения болезни Крона.
Rusargument 17:48
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Политика

Французы возмутились критикой российской помощи Италии

Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
РИА Новости 11:14
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Общество

В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
РИА Новости 17:39
Общество

ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Медиазона 04:03
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество

Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области

Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
ФедералПресс 13:31
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Игры

В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные

REGNUM 09:19
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
РИА Новости 18:29
Здоровье

В Дагестане 19 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Ранее минздрав Дагестана сообщил, что девять человек госпитализированы в республике с подозрением на коронавирус.
РИА Новости 18:07
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