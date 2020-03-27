Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенные долгосрочный и краткосрочный рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-», говорится в сообщении агентства.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Политика Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Общество Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии «В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Шоу-бизнес Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке Депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, его проверят на коронавирус, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Экономика По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса На фоне эпидемии коронавируса в Китае закрылись многие заводы, но в настоящее время, когда ситуация в стране начала восстанавливаться, по экономике ударила вторая волна, передает Bloomberg.

Путешествия Россиян призвали отложить путешествия по стране Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Экономика Россияне стали чаще снимать наличные Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Общество Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.

Общество Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.

Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко 78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.

Общество Власти Калининградской области закроют досуговые заведения Постановление о закрытии ряда учреждений и заведений в Калининградской области подписал глава региона Антон Алиханов.

Общество «Каникулы» относительно строгого режима Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).

Общество В России разработали прототипы вакцин от коронавируса Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.