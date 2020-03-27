Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceS&P подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенные долгосрочный и краткосрочный рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-», говорится в сообщении агентства.
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S&P пересмотрело прогноз рейтинга «Газпрома» в нацвалюте на негативный со стабильного

Интерфакс13:48

S&P ухудшило прогноз по рейтингу «Газпрома» на уровне «BBB» до негативного со стабильного

ПРАЙМ15:00

S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне ВВВ–

Коммерсантъвчера в 22:56

S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- со «стабильным» прогнозом

Известия02:51

S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"

Газета.Ru01:46

S&P подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-»

Rambler News Service01:32

S&P изменило прогноз по рейтингу «Газпрома» на «негативный» со «стабильного»

ТАСС13:53
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Шоу-бизнес

Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке

Депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, его проверят на коронавирус, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 03:32
Энергетика

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.
RT на русском 11:57
Политика

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Что происходит 08:09
Политика

Лукашенко задумался о происхождении коронавируса

Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
Газета.Ru 10:29
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Экономика

По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса

На фоне эпидемии коронавируса в Китае закрылись многие заводы, но в настоящее время, когда ситуация в стране начала восстанавливаться, по экономике ударила вторая волна, передает Bloomberg.
Lenta.ru 10:04
Путешествия

Россиян призвали отложить путешествия по стране

Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Российская газета 15:14
Политика

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
РИА Новости вчера в 11:09
Экономика

Россияне стали чаще снимать наличные

Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
РИА Новости 13:50
Общество

Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Газета.Ru 08:44
Общество

Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.
РБК 11:57
Кино

Ушел из жизни режиссер Владимир Любомудров

Сегодня ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Любомудров.
Телеканал Санкт-Петербург 15:28
Политика

Александр Беглов призвал петербуржцев соблюдать режим самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции.
АБН 12:50
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

Газета.Ru 09:50
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 14:13
Происшествия

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:25
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Музыка

Little Big снял карантинную версию клипа на песню «I’m ok»

Gazeta.SPb 15:33
Футбол

АПЛ возобновится не раньше 30 апреля

Английская Премьер-Лига продолжит оставаться на карантине из-за растущей эпидемии коронавирусной инфекции.
Soccer.ru 14:42
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Общество

Тест Линдеманна на коронавирус оказался отрицательным

Газета.Ru 15:46
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Агентство Телеграф 02:47
Общество

Власти Калининградской области закроют досуговые заведения

Постановление о закрытии ряда учреждений и заведений в Калининградской области подписал глава региона Антон Алиханов.
iReactor 14:19
Общество

«Каникулы» относительно строгого режима

Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).
Смоленская правда 03:22
Общество

В России разработали прототипы вакцин от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Lenta.ru 15:38
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
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