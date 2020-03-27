Экономика

News.ruNews.ruS&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» со «стабильным» прогнозом. Рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте находятся на уровне «ВВВ/А-2», пишет RNS.
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S&P пересмотрело прогноз рейтинга «Газпрома» в нацвалюте на негативный со стабильного

Интерфакс13:48

S&P ухудшило прогноз по рейтингу «Газпрома» на уровне «BBB» до негативного со стабильного

ПРАЙМ14:14

S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне ВВВ–

Коммерсантъвчера в 22:56

S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- со «стабильным» прогнозом

Известия02:51

S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"

Газета.Ru01:46

S&P подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-»

Rambler News Service01:32

S&P изменило прогноз по рейтингу «Газпрома» на «негативный» со «стабильного»

ТАСС13:53
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Общество

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Вести.Ru 09:58
Шоу-бизнес

Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами

Опубликовано видео вечеринки с заразившимся коронавирусом народным артистом РСФСР Львом Лещенко и другими российскими звездами.
Lenta.ru 08:40
Политика

Захарова назвала срок окончания подачи данных для вывоза в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что желающим вернуться в Россию гражданам необходимо подать данные о себе в посольства до 14:00 29 марта.
RT на русском 14:03
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце раскрыла причину развода с Павлом Прилучным

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце рассказала в интервью с Лаурой Джугелия о причинах развода с Павлом Прилучным.
РИА Новости 25 марта в 06:16
Политика

Посол России в Риме назвал итальянское издание дезинформатором

Посол РФ в Италии Сергей Разов отправил письмо в газету La Stampa, которая опубликовала статью о якобы бесполезности российской гуманитарной акции в Италии в связи с массовым распространением коронавируса.
Политическая Экспертиза 06:05
Общество

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Здоровье

В Севастополе из-за коронавируса закрывают отель с постояльцами

В Севастополе на карантин закроют отель «Аквамарин», где обнаружили больную коронавирусом.
Профиль 10:42
Политика

Французы возмутились критикой российской помощи Италии

Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
РИА Новости 11:14
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:16
Шоу-бизнес

Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны

В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Bimru.ru 04:17
Происшествия

Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом

Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 10:35
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю

Руководитель Роструда Михаил Иванков разъяснил оплату труда россиян в следующую неделю, которая объявлена нерабочей: работники, которые получают оклад, получат его в том же размере, как и в рабочие дни, а сотрудникам со сдельной системой оплаты труда будет выплачиваться компенсация.
РИА Новости 06:56
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина восхитила снимком с возлюбленным

Надежда Бабкина, которой исполнилось 70 лет, неизменно восхищает поклонников своим моложавым внешним видом.
Kleo.ru 03:45
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25

Москва, 27 марта 2020, 17:33 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $25 за баррель.
REGNUM 10:33
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Известия 13:04
Происшествия

Суд продлил арест историка Соколова на полгода

РБК 10:44
Футбол

«Урожай» будет переименован в «Кубань»

Выступающий в ПФЛ зоне «Юг» «Урожай» будет переименован в «Кубань». Эту информацию подтвердил гендиректор клуба Станислав Лысенко.
Metaratings 13:41
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
Происшествия

В Петербурге воспитательницу обвинили в смерти ребенка в детском саду

Российская газета 13:51
Общество

BlaBlaCar приостанавливает работу в России из-за коронавируса

Французский сервис по поиску попутчиков при поездках не автомобиле BlaBlaCar приостанавливает работу в России на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
РБК 12:15
Политика

Лукашенко задумался о происхождении коронавируса

Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
Газета.Ru 10:29
Экономика

Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные

Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.
РИА Новости 13:50
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
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