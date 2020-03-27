Экономика
News.ruS&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» со «стабильным» прогнозом. Рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте находятся на уровне «ВВВ/А-2», пишет RNS.
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Политика
Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Общество
Первый положительный тест на коронавирус выявлен в Иркутской области
Первый положительный тест на коронавирус выявлен в Иркутской области.
Здоровье
Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных
Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Общество
За сутки в Испании от коронавируса погибли более 700 человек
За прошедшие сутки 25-26 марта в Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 655 человек, общее число жертв коронавируса превысило 4 000 человек.
Экономика
ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики
Центробанк утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина восхитила снимком с возлюбленным
Надежда Бабкина, которой исполнилось 70 лет, неизменно восхищает поклонников своим моложавым внешним видом.
Здоровье
В Череповце введен карантин по коронавирусу
Дополнительные ограничительные мероприятия в Череповце и Вологодской области введены оперативным штабом под руководством губернатора.
Здоровье
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что доктор Мясников призвал россиян, особенно пожилых, соблюдать режим карантина, а также рассказал, что лекарство от коронавируса вряд ли когда-либо разработают.
Шоу-бизнес
Интимные фото Эмбер Херд с Илоном Маском появились в Сети
Снимки, опубликованные сегодня, сделаны в лифте пентхауса, в котором Хёрд отдыхала от тирании Деппа.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Политика
Онищенко объяснил лидерство США по заболеваемости коронавирусом
По словам Онищенко, США стали одной из первых стран, где за пределами Китайской Народной Республики (КНР) были выявлены зараженные коронавирусом.
Общество
В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Политика
В России врач с коронавирусом провела лекцию и заразила студентов
Два студента в Ставрополе заразились коронавирусом после того, как сходили на лекцию с главным инфекционистом региона Ириной Санниковой.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Здоровье
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слух о трансфере Кокорина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договорённости по поводу перехода нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
Общество
За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей
За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
Происшествия
В Астраханской области выявлено три случая заражения коронавирусом
На 9.00 утра 27 мата под наблюдением амбулаторной службы области находится 595 человек.
Армия и оружие
Военные разворачивают полевые госпитали и берут пробы воздуха
Все объекты оснащены системой автономного жизнеобеспечения с аппаратурой кондиционирования и очистки воздуха, водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции.
Общество
Maruv пожаловалась, что Украина бросила ее из-за коронавируса
Maruv рассказала, что Украина не дает ей выехать с территории России из-за эпидемии коронавируса.