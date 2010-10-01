Финансы
ФинмаркетS&P подтвердило рейтинг ЯНАО
Прогноз рейтинга остается "стабильным", говорится в пресс-релизе агентства. Аналитики S&P ожидают, что ЯНАО продолжит демонстрировать сильные финансовые показатели и сохранит высокий уровень ликвидности.
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Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Общество
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Общество
Москва простилась с бывшим градоначальником
Москва простилась с бывшим градоначальником Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова состоялись в четверг на Новодевичьем кладбище после многочасовой церемонии прощания в храме Христа Спасителя.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.
Политика
Спецзвание получил начальник Росгвардии по Волгоградской области
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Футбол
Ольга Смородская: «Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит»
К сожалению, уровень чемпионата России очень снизился, конкуренции в РПЛ все меньше и меньше.
Политика
Съемочную группу российского телеканала «Звезда» пустили на Украину
Съемочная группа канала оказалась одной из первых среди российских журналистов, которых пропустили на территорию украинской столицы после приглашения президента Украины Владимира Зеленского.
Армия и оружие
В Донбассе сорваны мирные договоренности: начались бои – ВСУ несут потери
По состоянию на 11 декабря в Донбассе двое военнослужащих ВСУ получили ранения во время боевых действий.
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» начал ходовые испытания
Новейший атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Хоккей
Овечкин случайно травмировал арбитра во время матча НХЛ
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA представили официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила кроссовер Mercedes-Benz GLA второго поколения.
Авто
Nissan покажет на Токийском автосалоне несколько новинок
На Токийском автосалоне будут представлены престижный NV350 Caravan Premium GX Urban CHROME, особый Nissan GT-R50 от Italdesign и GT-R NISMO.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Футбол
Черчесов допустил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную
Главный тренер сборной России заявил, что для возвращения в национальную команду Кокорин и Мамаев должны реально проявить себя на поле и восстанавливать репутацию за его пределами.