Прогноз рейтинга остается "стабильным", говорится в пресс-релизе агентства. Аналитики S&P ожидают, что ЯНАО продолжит демонстрировать сильные финансовые показатели и сохранит высокий уровень ликвидности.

Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Общество Москва простилась с бывшим градоначальником Москва простилась с бывшим градоначальником Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова состоялись в четверг на Новодевичьем кладбище после многочасовой церемонии прощания в храме Христа Спасителя.

Происшествия СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове» Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2» Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.

Политика Съемочную группу российского телеканала «Звезда» пустили на Украину Съемочная группа канала оказалась одной из первых среди российских журналистов, которых пропустили на территорию украинской столицы после приглашения президента Украины Владимира Зеленского.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Политика Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.

Авто Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.

Авто Nissan покажет на Токийском автосалоне несколько новинок На Токийском автосалоне будут представлены престижный NV350 Caravan Premium GX Urban CHROME, особый Nissan GT-R50 от Italdesign и GT-R NISMO.

Политика Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.