Экономика
ИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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с чего всё началось
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.ТАССвчера в 17:46
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Общество
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Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
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Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Спорт
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Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
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Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Авто
Электрокары Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости
Появились данные о том, что 127 владельцев автомобилей Tesla подали петицию в NHTSA.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
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Путин предложил главу ФНС Мишустина на должность премьер-министра
В пресс-службе уточнили, что президент провел с главой ФНС рабочую встречу и предложил занять ему должность председателя правительства.
Политика
Захарова вступилась за Лаврова, раскритикованного Венедиктовым
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на критику главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в адрес исполняющего обязанности министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Общество
Павел Дуров был допрошен американским судом
Шоу-бизнес
Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности
Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
Армия и оружие
В МВД Украины опровергли слухи о передаче Нацгвардии функций разведки
В ведомстве отметили, что данные слухи основаны на поверхностном изучении законопроекта №2412-д, подготовленного комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и не соответствуют действительности.
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Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Культура
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Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии
Вчера же Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроили для себя пышное торжество в Санкт-Морице, куда прибыли 300 приглашенных.
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