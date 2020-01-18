Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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с чего всё началось

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАССвчера в 17:46

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Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

REGNUM03:19

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфаксвчера в 17:54

S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новостивчера в 19:55

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБКвчера в 19:03

Главные новости к утру 18 января

Коммерсантъвчера в 23:00

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАССвчера в 17:46

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русскомвчера в 17:31
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Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
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Появилось видео поражения мишени новейшим комплексом «Игла-С»

Журналистская правда 06:06
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В Москве уволился директор школы, в которой ученик ударил учительницу

Власти Москвы подтвердили информацию о том, что в одной из городских школ подросток ударил учителя, директор учреждения после инцидента принял решение уволиться.
ТАСС 05:15
Общество

Автор «Дороги через войну» ведёт Путина сквозь руины Сталинграда и перевалы Кавказа – в Берлин

Фонтанка.Ру 06:56
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Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
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Рианна рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем

Последние три года поклонники были уверены, что Рианна (31) довольна своими отношениями с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.
Lisa.ru 05:15
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Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы

Посольство Польши в России поблагодарило МИД за признание того, что Красная Армия не принесла полякам свободы.
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Перечислены сценарии сохранения власти у Путина после 2024 года

Издание Financial Times описало способы, которыми может воспользоваться президент России Владимир Путин, чтобы сохранить власть после окончания срока своих полномочий на нынешней должности в 2024 году.
Lenta.ru 05:17
Шоу-бизнес

Пугачёва и Николаев станцевали медленный танец под песню Аллегровой

Танец двух легенд и друзей, — гласит подпись к видео. Знаменитости исполнили медленный танец под песню Ирины Аллегровой «Золото любви».
News.ru 04:36
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Спорт

Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе КМ в Чехии

Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии.
Коммерсантъ 06:35
Энергетика

«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
ТАСС вчера в 07:19
Экономика

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Коммерсантъ 05:50
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Газета.Ru 03:34
Авто

Электрокары Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости

Появились данные о том, что 127 владельцев автомобилей Tesla подали петицию в NHTSA.
Тарантас Ньюс 06:59
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
РИА Новости вчера в 12:40
Политика

Путин предложил главу ФНС Мишустина на должность премьер-министра

В пресс-службе уточнили, что президент провел с главой ФНС рабочую встречу и предложил занять ему должность председателя правительства.
Новая газета 15 января в 11:37
Политика

Захарова вступилась за Лаврова, раскритикованного Венедиктовым

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на критику главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в адрес исполняющего обязанности министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ вчера в 11:52
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
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Общество

Павел Дуров был допрошен американским судом

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Шоу-бизнес

Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности

Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
ФАН 03:06
Армия и оружие

В МВД Украины опровергли слухи о передаче Нацгвардии функций разведки

В ведомстве отметили, что данные слухи основаны на поверхностном изучении законопроекта №2412-д, подготовленного комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и не соответствуют действительности.
News.ru 05:08
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Газета.Ru вчера в 04:37
Культура

Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство жены

Стало известно, как актер смог пережить убийство супруги.
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Кино

16 января состоится премьера фильма с Егором Кридом

Ведь 16 января выходит в прокат фильм, где он дебютировал как актер, – "(НЕ) Идеальный мужчина".
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Шоу-бизнес

Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии

Вчера же Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроили для себя пышное торжество в Санкт-Морице, куда прибыли 300 приглашенных.
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Кононов может возглавить «Ригу»

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