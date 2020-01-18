Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз долгосрочных рейтингов – "стабильный". Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".
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с чего всё началось

S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАСС17:46

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S&P ожидает повышения темпов роста ВВП России до 1,8%

Коммерсантъ18:44

S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

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S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБК19:03

S&P подтвердило рейтинги России

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Телеканал 360°18:09

S&P подтвердило рейтинги России

РИА Новости17:38

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русском17:31
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Здоровье

Ульяновский губернатор после послания сделал выводы о развитии региона

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания президента России Владимира Путина заявил, что регион развивается «в правильном направлении».
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В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля «Союз» к МКС

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Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

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Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
РИА Новости 17:44
Происшествия

Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:33
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro вчера в 22:27
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ 11:52
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq для РФ

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq выйдет в продажу на российском авторынке уже в первом квартале 2020 года.
Daily-Motor.Ru 02:06
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM 18:53
Политика

Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть

Байден обвиняет Facebook в "распространении ложной информации, о которой они [в Facebook - прим. ред.] знают, что это ложь", ссылаясь на политику платформы, которая позволяет политикам делать ложные заявления в рекламе.
Вести.Финанс 13:58
Наука

Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью

Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Live24 вчера в 05:52
Культура

Автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин скончался в Петербурге

Вместе с композитором А. Журбиным Димитрин стал создателем первой отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика».
Peterburg2.ru 11:15
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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Кино

Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 вчера в 21:45
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
РИА Новости 18:48
Политика

Украинский министр залез под стол для поддержки премьера Гончарука

Министр юстиции Украины Денис Малюська необычным образом поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, которые ранее подал заявление о своей отставке.
Вечерняя Москва 12:33
Армия и оружие

Сирийские военные ликвидировали 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

Российская газета 13:51
Космос

В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
ToDay News Ufa 15 января в 21:28
Происшествия

Против саратовского министра здравоохранения возбуждено уголовное дело

Как сообщалось ранее, силовики обыскали квартиру министра здравоохранения Саратовской области. Были изъяты различные документы.
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В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета 17:00
Гаджеты

Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi

Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
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Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.
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Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

РИА Новости вчера в 08:19
Политика

Небензя назвал решение стран ЕС по Ирану «очень неудачным»

Механизм разрешения споров с Ираном по ядерной сделке, который запустили 14 января Франция, Германия и Великобритания, является «очень неудачным решением».
РБК 16:34
Экономика

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Интерфакс 13:54
Экономика

Подготовлено предварительное ТЭО развития порта Славянка

Южнокорейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2".
Sudostroenie.info 06:58
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Политика

Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Ведомости 05:49
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