Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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с чего всё началось

S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАСС17:46

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S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новости19:55

S&P ожидает повышения темпов роста ВВП России до 1,8%

Коммерсантъ18:44

S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАСС17:46

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБК19:03

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфакс17:54

S&P подтвердило кредитный рейтинг России

Телеканал 360°18:09

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русском17:31
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Футбол

Украинский футболист остался без работы после поездки в Петербург

АБН 12:39
Футбол

Заказчиком покушения на Ковачевича мог быть экс-футболист «Реала»

Бывший игрок обороны мадридского «Реала» Рауль Браво, вероятно, является заказчиком вооруженного нападения на экс-нападающего «Ювентуса» Дарко Ковачевича.
ProstoProSport 17:15
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 08:11
Экономика

Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей

Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
Интерфакс 12:33
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Политика

В Абхазии рассказали, при каких условиях возможен диалог с Грузией

Нормализация отношений Абхазии с Грузией станет возможна после подписания документа о неприменении военной силы.
Экономика сегодня 11:21
Экономика

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию обсудили на площадке ОНФ в ЕАО

Было отмечено, что в Послании прозвучали четкие ответы на запросы российского общества, сообщает корр. РИА Биробиджан.
РИА Биробиджан 05:15
Политика

В Раде анонсировали новый законопроект о децентрализации

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.
ФАН 20:29
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
REGNUM вчера в 04:29
Армия и оружие

В ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около 50 боевиков было уничтожено Вооружёнными силами САР при атаках на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
RT на русском 13:02
Футбол

Хосеп Гвардиола: «На 100% намерен остаться в „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о своем решении покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Матч ТВ 19:40
Футбол

«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 06:00
Политика

Министр цифрового развития уйдет в отставку

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
РБК 13:08
Общество

Павел Дуров был допрошен американским судом

Основатель социальной сети «ВКонтакте», мессенджера Telegram Павел Дуров дал показания Комиссии по ценным бумагам и биржам США по делу о продаже его новой криптовалюты Gram.
REGNUM 15:43
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета 17:00
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa 02:18
Политика

В США осудили бывшего конгрессмена по делу об инсайдерской торговле

Федеральный суд США приговорил бывшего конгрессмена от штата Нью-Йорк Криса Коллинза к 26 месяцам тюремного заключения за использование при торговле акциями инсайдерской информации.
Телеканал RTVI 20:03
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Дождь 09:11
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей вчера в 12:11
Здоровье

Жительница Бурятии скончалась от передозировки парацетамола

В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамола.
Ариг Ус вчера в 19:17
Происшествия

Появилось видео по факту стрельбы в суде Новокузнецка

Следственный комитет Кузбасса прокомментировал стрельбу, которая в четверг, 16 января, произошла в здании новокузнецкого суда.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 01:21
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости 09:26
Здоровье

Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

ToDay News Ufa вчера в 12:18
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ 11:52
Политика

Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия

Известия 20:15
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro вчера в 22:27
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей вчера в 03:27
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