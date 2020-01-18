Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАСС17 января в 17:46

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S&P подтвердило рейтинги России

Интерфакс17 января в 17:54

Соглашение сильных сторон

Российская газета14:45

S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новости17 января в 19:55

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБК17 января в 19:03

Дмитрий Бутрин об уточненном прогнозе S&P по рейтингу России

Коммерсантъ17:15

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАСС17 января в 17:46

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русском17 января в 17:31
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Экономика

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