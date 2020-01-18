Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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с чего всё началось

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАССвчера в 17:46

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S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАССвчера в 17:46

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфаксвчера в 17:54

S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новостивчера в 19:55

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБКвчера в 19:03

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русскомвчера в 17:31

Главные новости к утру 18 января

Коммерсантъвчера в 23:00

S&P подтвердило кредитный рейтинг России

Телеканал 360°вчера в 18:09
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Происшествия

Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

REGNUM вчера в 04:33
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда вчера в 14:29
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову, раскритиковавшему слова Сергея Лаврова о том, что для США международное право — это дело десятое.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

РИА Новости вчера в 12:40
Политика

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК вчера в 10:11
Армия и оружие

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 15:14
Футбол

«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками

«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
Чемпионат вчера в 15:33
Общество

Индия приостановила проект Hyperloop

Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.
РИА Новости 00:25
Общество

Путин предложил выплачивать материнский капитал за рождение первенца

Владимир Путин предложил распространить программу материнского капитала на рождение первого ребёнка.
Сибдепо 15 января в 06:19
Общество

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Известия вчера в 14:40
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
РИА Новости вчера в 00:54
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

Интерфакс вчера в 23:41
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

РБК вчера в 13:07
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Военные самолеты и беспилотники стран-членов НАТО регулярно проводят разведку у российских границ.
Российская газета 01:05
Армия и оружие

В США продемонстрировали летающую мишень пятого поколения

Военно-воздушные силы США в качестве мишеней используют конвертированные в беспилотные версии истребителей F-16 Fighting Falcon, которые имитируют боевые самолеты четвертого поколения.
Российская газета 15 января в 01:54
Кино

Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 16 января в 21:45
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова столкнулась с его предполагаемой любовницей

Поргина ежедневно ухаживала за мужем, учила его снова говорить и двигаться.
StarHit.ru 16 января в 12:00
Авто

Tesla рассекретила дизайн нового электрокара

Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
CarsWeek.ru 16 января в 23:37
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
Известия 00:27
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском вчера в 12:51
Авто

Стала известна дата выхода нового Toyota Harrier

Toyota Harrier нового поколения поклонники японского автопроизводителя ждали еще в прошлом году, однако дебют кроссовера решено было перенести.
CarsWeek.ru вчера в 04:04
Наука

У шизофреников обнаружили недостаток белка в синапсах

Ученым впервые удалось исследовать один из маркеров шизофрении — белок SV2A, участвующий в формировании синаптических связей, — в головном мозге живых людей.
N+1 16 января в 11:37
Единоборства

Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество

В результате обстрелов в сирийском Алеппо погибли 28 человек

Газета.Ru 00:59
Политика

В Раде анонсировали новый законопроект о децентрализации

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.
ФАН вчера в 20:29
Энергетика

Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Lenta.ru 16 января в 20:00
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

Дождь вчера в 09:11
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