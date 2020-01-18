Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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с чего всё началось

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАССвчера в 17:46

Подробнее о событии

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБКвчера в 19:03

Главные новости к утру 18 января

Коммерсантъвчера в 23:00

S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новостивчера в 19:55

Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

REGNUM03:19

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфаксвчера в 17:54

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАССвчера в 17:46

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русскомвчера в 17:31
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
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Алишер Усманов подарил Людмиле Поргиной автомобиль

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В Швейцарии создано 18-каратное «пластиковое» золото

ToDay News Ufa вчера в 10:53
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Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
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Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Lenta.ru 16:06
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Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом

Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Газета.Ru 07:14
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Общество

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Lenta.ru 06:58
Авто

АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva

По итогу прошлого года российским дилерам марки удалось реализовать 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, а 1302 автомобиля из данного числа было продано уже после того, как АвтоВАЗ выкупил долю GM.
Тарантас Ньюс 07:22
Общество

В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд

В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.
РИА Новости 14:06
Космос

Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС

Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
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Хоккей

Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ

Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
RT на русском 10:40
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

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Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
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Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
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Natus Vincere стартовали с победы на Leipzig Major по Dota 2

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NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060

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Ливийская нефтяная корпорация ввела режим чрезвычайного положения

"Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра", - говорится в заявлении.
РИА Новости 08:45
Кино

Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

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Хэштег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова

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Rolls-Royce привез в Москву кроссовер Cullinan Black Badge

Компания Rolls-Royce Motor Cars официально представила в России специальную версию своего первого кроссовера Cullinan под названием Black Badge.
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Создатели Cyberpunk 2077 перенесли релиз игры

Релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесен на 17 сентября 2020 года, сообщает в Twitter польская студия-разработчик CD Projekt RED.
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение

37-летняя модель Наталья Водянова рассказала своим подписчикам на канале YouTube о том, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.
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Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
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Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru 08:32
Шоу-бизнес

Внук Михалкова навестил Ксению Пунтус в больнице

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Московский школьник избил учительницу из-за наушников

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