Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.

с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Хоккей Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Футбол Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Авто АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva По итогу прошлого года российским дилерам марки удалось реализовать 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, а 1302 автомобиля из данного числа было продано уже после того, как АвтоВАЗ выкупил долю GM.

Общество В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.

Космос Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.

Общество Ливийская нефтяная корпорация ввела режим чрезвычайного положения "Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра", - говорится в заявлении.

Игры Создатели Cyberpunk 2077 перенесли релиз игры Релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесен на 17 сентября 2020 года, сообщает в Twitter польская студия-разработчик CD Projekt RED.

Шоу-бизнес Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение 37-летняя модель Наталья Водянова рассказала своим подписчикам на канале YouTube о том, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.