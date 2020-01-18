Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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с чего всё началось

S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАСС17:46

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S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новости19:55

S&P ожидает повышения темпов роста ВВП России до 1,8%

Коммерсантъ18:44

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русском17:31

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБК19:03

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфакс17:54

S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАСС17:46

S&P подтвердило кредитный рейтинг России

Телеканал 360°18:09
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Кино

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя

Piter.tv 00:08
Происшествия

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

Газета.Ru 16:16
Происшествия

В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, младенца на крыльце поликлиники посреди ночи оставил неизвестный мужчина.
Российская газета 01:37
Культура

Автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин скончался в Петербурге

Вместе с композитором А. Журбиным Димитрин стал создателем первой отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика».
Peterburg2.ru 11:15
Космос

Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода

Территория новостей вчера в 11:14
Происшествия

Школьница покончила с собой из-за требования выйти замуж за 50-летнего

Московский Комсомолец 12:38
Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Канал 7+ 10:14
Происшествия

Свиньи съели собственного хозяина в Польше

Газета.Ru 19:42
Происшествия

МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского

Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Gazeta.SPb 13:27
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Космос

Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время

Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Эхо Москвы вчера в 01:16
Гаджеты

Huawei начала рассылку обновлений EMUI 10 в России. Модели

В первую очередь, обновленный интерфейс EMUI 10 появится на флагманских смартфонах HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Mate20 и HUAWEI Mate20 Pro.
IT-World 06:40
Происшествия

Землетрясение произошло в Новосибирской области

REGNUM 21:33
Политика

Помпео прокомментировал смену российского правительства

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиоведущему Тони Кацу прокомментировал смену российского правительства.
RT на русском 12:13
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Армия и оружие

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости 15:14
Спорт

Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место

Как сообщила Вяльбе, в состав сборной России на этап Кубка мира в Нове-Место вошли: у мужчин - Александр Бессмертных, Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Алексей Червоткин, у женщин - Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Наталья Непряева и Екатерина Смирнова.
РИА Новости вчера в 13:50
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета 17:00
Происшествия

В Адыгее в массовом ДТП столкнулись 25 автомобилей

На трассе в Адыгее зафиксировано массовое ДТП, участниками которого стали 25 автомобилей.
Актуальные Новости 04:45
Политика

Дмитрий Медведев подал в отставку

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
МОЁ! Оnline Липецк 15 января в 09:19
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 21:20
Здоровье

Скворцова сообщила о скором введении электронных медкарт

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова выступила на пленарном заседании XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва».
Ореанда-Новости вчера в 04:29
Кино

Аня Чалотра: «Ведьмак» заставляет нас посмотреть на своих же демонов

Газета Metro 15 января в 02:18
Общество

Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие

Французские силы правопорядка вывели президента Франции Эммануэля Макрона из зала театра в Париже, куда пытались прорваться протестующие против пенсионной реформы, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 19:45
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
РИА Новости 17:44
Экономика

В РФПИ отметили тренд на повышение прямых иностранных инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций за прошлый год вместе с иностранными партнерами проинвестировал в экономику РФ 365 миллиардов рублей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РЕН ТВ 08:13
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa 02:18
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
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Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Футбол

Эшли Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер»

РИА Новости 14:22
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