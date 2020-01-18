Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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с чего всё началось

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАСС17 января в 17:46

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Соглашение сильных сторон

Российская газета14:45

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русском17 января в 17:31

S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новости17 января в 19:55

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБК17 января в 19:03

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфакс17 января в 17:54

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАСС17 января в 17:46

Главные новости к утру 18 января

Коммерсантъ17 января в 23:00
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Происшествия

Под Пензой мужчина с трехлетней дочерью найдены под окнами многоэтажки

В селе Засечном Пензенской области под окнами многоэтажки найдены мужчина 1989 года рождения и его трехлетняя дочь.
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Единоборства

Конор Макгрегор вернулся нокаутом

Бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе вошел в число главных спортивных событий минувшего уикенда, а для обожающей смешанные единоборства Америки стал, кажется, просто главным, несмотря на то что сам факт выигрыша ирландца у американского противника нельзя вроде бы считать чем-то особенным.
Коммерсантъ 12:50
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Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Lenta.ru 05:42
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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

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В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
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Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

РИА Новости 10:26
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Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

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300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс

Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
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Футбол

Ювентус — Парма 2:1

Вести.Ru 16:43
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Газета.Ru 15:53
Политика

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Общество

В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
Вести.Ru 08:45
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Lenta.ru вчера в 23:32
Авто

Опубликованы первые изображения будущего компактного кроссовера Skoda

На днях чешский автопроизводитель опубликовал скетчи экстерьера нового бюджетного кроссовера, которые послужили основой для рендеров будущей модели.
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Политика

Путин призвал сделать все для сохранения правды о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин призвал сохранить память о Второй мировой войне. По его словам, нужно не допустить искажения правды.
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Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

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В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
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Единоборства

Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой

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Авто

Большой кроссовер Kia получит внедорожный пакет

Прежде всего, Kia планирует выпустить подготовленную специально для бездорожья версию Telluride: уже в базовой комплектации она получит усиленную защиту днища и специальные внедорожные шины.
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде

Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Актуальные Новости 00:10
Политика

Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине

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Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

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Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

РИА Новости 07:02
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений двух стран не будет до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности».
Коммерсантъ 12:21
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru 06:26
Политика

Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

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Армия и оружие

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Российская газета 03:39
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СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.
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Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

Vevby.ru 08:29
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