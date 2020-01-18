Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАССвчера в 17:46

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Главные новости к утру 18 января

Коммерсантъвчера в 23:00

S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новостивчера в 19:55

S&P подтвердило кредитный рейтинг России

Телеканал 360°вчера в 18:09

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБКвчера в 19:03

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфаксвчера в 17:54

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАССвчера в 17:46

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русскомвчера в 17:31
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Экономика

Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году

Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.
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Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда вчера в 14:29
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Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

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В Новосибирской области зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области.
RT на русском вчера в 19:32
Происшествия

В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом

В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» перед вылетом загорелся двигатель самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines.
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Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону 16 января в 03:01
Общество

Власти Москвы согласовали митинг против реформы Конституции

Президент Владимир Путин анонсировал конституционную реформу два дня назад.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Происшествия

В Новосибирске мать задушила девятилетнюю дочь

В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
News.ru вчера в 06:06
Политика

РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
РИА Новости вчера в 15:23
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Газета.Ru вчера в 14:20
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk совершил полет недалеко от границ Крыма.
Российская газета 01:05
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Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
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Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru вчера в 10:40
Футбол

Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»

Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
РИА Новости вчера в 17:39
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Общество

Сильные ливни обрушились на восточное побережье Австралии

Сильные ливни обрушились на штат Квинсленд на восточном побережье Австралии. Об этом 18 января сообщает новостной портал News.com.au.
REGNUM 01:02
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Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию

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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

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Российская газета вчера в 23:00
Экономика

Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей

Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 12:33
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
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Умер самый маленький человек в мире

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Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
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Синоптики пообещали россиянам весеннюю оттепель в середине зимы

Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что в грядущие выходные россиян ждет весенняя погода, несмотря на середину календарной зимы.
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Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

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Ученые научили нейросеть находить задачи для квантового компьютера

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Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
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Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение

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Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

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СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
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