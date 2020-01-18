Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось

S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАССвчера в 17:46

Подробнее о событии

S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАССвчера в 17:46

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфаксвчера в 17:54

S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новостивчера в 19:55

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБКвчера в 19:03

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русскомвчера в 17:31

Главные новости к утру 18 января

Коммерсантъвчера в 23:00

S&P подтвердило кредитный рейтинг России

Телеканал 360°вчера в 18:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 07:41
Общество

Эминема раскритиковали за шутку про теракт в Манчестере

Американского репера Эминема раскритиковали пользователи сети за песню Unaccommodating из его нового альбома Music to be murdered by, в которой он пошутил про теракт на концерте певицы Арианы Гранде в британском Манчестере.
Lenta.ru вчера в 22:33
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Интерфакс вчера в 23:41
Единоборства

Стали известны официальные гонорары Макгрегора и Серроне за поединок

Поединок между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе в рамках турнира турнира UFC 246.
Известия 00:07
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

РИА Новости вчера в 12:40
Политика

Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:39
Космос

Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС

МИР 24 15 января в 08:49
Происшествия

Землетрясение произошло в Новосибирской области

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая.
REGNUM вчера в 21:33
Общество

Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами

В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
Известия 00:27
Политика

РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Энергетика

Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Lenta.ru 16 января в 20:00
Армия и оружие

Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана

ТК Звезда 16 января в 23:10
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Здоровье

Вода может помочь в борьбе с лишним весом

Ugpressa.ru вчера в 03:19
Армия и оружие

Боевики сбросили взрывное устройство на позиции ВС Сирии

ТАСС вчера в 12:10
Происшествия

Три человека пострадали при нападении в ресторан в Японии

Вооруженные ножами преступники ворвались в ресторан в Японии и ранили трех сотрудников, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:23
Общество

Таиланд усилил меры безопасности в аэропортах из-за вируса в Китае

Министерство здравоохранения Таиланда повысило до самого высокого уровень предосторожности в аэропортах и больницах по всей стране, чтобы не допустить вспышку нового коронавируса, который был обнаружен в китайском городе Ухань, пишет газета Bangkok Post.
РИА Новости 00:35
Общество

Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»

На Урале из-за пониженного атмосферного давления местами пройдет небольшой снег, в Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле от -4 до -7 градусов.
РИА Новости вчера в 09:59
Армия и оружие

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском вчера в 08:26
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес третью операцию на ноге

Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге.
Аргументы недели вчера в 03:31
Кино

Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»

Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
VSE42.RU 16 января в 23:28
Шоу-бизнес

Никас Сафронов получил заказ на написание иконы с ликом Юлии Началовой

Известный художник Никас Сафронов получил официальный заказ на написание иконы с ликом Юлии Началовой.
Дни24 16 января в 06:43
Футбол

Пеп Гвардиола: «Если „Сити“ не уволит, то я точно останусь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что не собирается покидать команду по окончании сезона.
Sports.ru 00:45
Хоккей

Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

МК-Спорт вчера в 04:34
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru 15 января в 04:02
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное