Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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с чего всё началось

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАССвчера в 17:46

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Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

REGNUM03:19

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАССвчера в 17:46

S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новостивчера в 19:55

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБКвчера в 19:03

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфаксвчера в 17:54

Главные новости к утру 18 января

Коммерсантъвчера в 23:00

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русскомвчера в 17:31
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Происшествия

В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки

Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:40
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском вчера в 04:43
Общество

Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Газета.Ru вчера в 08:12
Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ 04:19
Наука

Впервые расшифрован геном загадочного гигантского кальмара

Planet Today 16 января в 11:54
Культура

Скончался автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

Московский Комсомолец 01:14
Политика

Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Занять пост премьер-министра Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.
РИА Новости вчера в 09:46
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Армия и оружие

Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
RT на русском 03:01
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно купаться на Крещение

РИА Новости Крым вчера в 01:01
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Политика

Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Газета.Ru 03:31
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Газета.Ru 03:34
Общество

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка.
РИА Новости 03:15
Армия и оружие

Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана

ТК Звезда 16 января в 23:10
Происшествия

В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант

РИА Новости 03:59
Здоровье

Вода может помочь в борьбе с лишним весом

Регулярное употребление воды натощак и сбалансированная питание в течение дня поможет постепенно снизить вес, а также нормализовать давление и уровень сахара в крови.
Век вчера в 10:01
Общество

Индия приостановила реализацию проекта Hyperloop

Заместитель главного министра индийского штата Махараштра Аджит Павар заявил, что власти приняли решение приостановить участие в реализации проекта системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском 01:28
Происшествия

Пропавших в Тверской области школьников нашли

РИА Новости 03:41
Здоровье

Названы продукты, снижающие давление

Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Российская газета 04:21
Религия

Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник

Орловское информбюро 00:00
Армия и оружие

Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря

REGNUM вчера в 23:42
Космос

Индийский спутник связи успешно выведен на орбиту ракетой Ariane 5

ТАСС 16 января в 23:44
Футбол

Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
RT на русском вчера в 13:05
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 вчера в 08:11
Музыка

Поэт Вулых назвал Мишустина автором музыки к песне Лепса

Российский поэт и автор слов к песне Григория Лепса «Зола» Александр Вулых подтвердил, что премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки к этой песне.
Культуромания вчера в 04:18
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