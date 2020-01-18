Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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с чего всё началось

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАССвчера в 17:46

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Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

REGNUM03:19

Главные новости к утру 18 января

Коммерсантъвчера в 23:00

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русскомвчера в 17:31

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБКвчера в 19:03

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфаксвчера в 17:54

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАССвчера в 17:46

S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новостивчера в 19:55
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Политика

Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера.
РБК 03:21
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Происшествия

В Тверской области пропали двое школьников

РИА Новости 03:17
Общество

В Красноярске школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Московский Комсомолец 16 января в 04:41
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Известия 00:27
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ вчера в 11:52
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Происшествия

В Мексике в грузовике нашли тела десяти убитых музыкантов

Полиция обнаружила в грузовике обгоревшие тела десяти членов музыкального коллектива Sensation в мексиканском муниципалитете Чилапа-де-Альварес.
RT на русском 02:44
Футбол

Исламхан проводит первую тренировку с «Зенитом»

Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан проводит первую тренировку вместе с «Зенитом», сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Чемпионат 03:31
Автоспорт

Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли

Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.
Известия 03:10
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Политика

Мишустин и Медведев провели встречу

RT на русском вчера в 05:51
Политика

США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
RT на русском 15 января в 16:07
Общество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область

Впервые с рабочим визитом в Псковскую область прибыл председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Вячеслав Володин.
Псковская правда 03:16
Культура

Скончался автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

Московский Комсомолец 01:14
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Авто

Кроссовер Genesis GV80 представлен официально

Серийный кроссовер Genesis GV80, ставший первым SUV южнокорейского бренда, дебютировал сегодня в Сеуле.
CARscope.ru 16 января в 12:16
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq для РФ

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq выйдет в продажу на российском авторынке уже в первом квартале 2020 года.
Daily-Motor.Ru вчера в 02:06
Хоккей

Василевский стал 4-м вратарем в истории НХЛ по числу побед подряд

Россиянин стал четвертым вратарем в истории НХЛ, который одержал десять и более побед подряд в двух сезонах кряду.
РИА Новости 03:45
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ 15 января в 17:02
Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 07:41
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Происшествия

В ДТП на Ямале погибли три человека

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
ТАСС 02:00
Экономика

РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
Коммерсантъ 03:12
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