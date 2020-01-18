Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз долгосрочных рейтингов – "стабильный". Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".
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с чего всё началось

S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАСС17:46

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S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАСС17:46

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфакс17:54

S&P подтвердило рейтинг России

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S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

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