Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксS&P подтвердило рейтинги России

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз долгосрочных рейтингов – "стабильный". Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".
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с чего всё началось

S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАСС17:46

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S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАСС17:46

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфакс17:54

S&P подтвердило рейтинг России

РИА Новости17:38

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русском17:31

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБК19:03

S&P ожидает повышения темпов роста ВВП России до 1,8%

Коммерсантъ18:44

S&P подтвердило кредитный рейтинг России

Телеканал 360°18:09
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Меркель написала, что сердечно поздравляет Мишустина с вступлением в должность председателя правительства.
РБК 15:42
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Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

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Avia.pro вчера в 22:27
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
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Общество

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Разработчик антивирусов Bitdefender назвал приложения, «съедающие» заряд смартфона.
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Ведь 16 января выходит в прокат фильм, где он дебютировал как актер, – "(НЕ) Идеальный мужчина".
Smi58.ru 15 января в 07:01
Политика

Трамп призвал сделать Иран снова великим

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана изменить свою политику и сделать страну снова великой.
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Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Live24 вчера в 05:52
Культура

В первоначальной версии «Ведьмак» выглядел совсем по-другому

Зрители уже привыкли к образу Ведьмака и познакомились с сюжетной линией, но оказалось, что в первоначальной версии некоторые сцены в сериале выглядели по-другому.
Комсомольская правда 06:18
Политика

Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права.
Российская газета 18:26
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Армия и оружие

В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
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Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

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Опрос показал положительное впечатление россиян от послания Путина

Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина в этом году произвело на россиян положительное впечатление, вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне.
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Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
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Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
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Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

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Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

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Заказчиком покушения на Ковачевича мог быть экс-футболист «Реала»

Бывший игрок обороны мадридского «Реала» Рауль Браво, вероятно, является заказчиком вооруженного нападения на экс-нападающего «Ювентуса» Дарко Ковачевича.
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В Индии уверены, что США не введут санкции за покупку С-400 у России

Напомним, что всё последнее время в Индии беспокоились относительно того, что поставки С-400 «Триумф» для нужд индийской армии могут и вовсе сорваться из-за санкционного давления со стороны Соединённых Штатов Америки.
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На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Интерфакс 13:54
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Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

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Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
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Московский школьник избил учительницу из-за наушников

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Новгородцев приглашают посмотреть «Маяк» в оригинале с субтитрами

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