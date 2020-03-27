Экономика
Finam.RuS&P подтвердило рейтинги России
S&P Global Ratings 26 марта подтвердило суверенные кредитные рейтинги РФ: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне "ВВВ-/А-3", долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне "ВВВ/А-2".
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Общество
Рогозин сдал тест на коронавирус после общения с Лещенко
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проверился на наличие коронавируса. Тест показал отрицательный результат.
Общество
В Челябинской области закрывают магазины, кафе и сауны
Для пенсионеров устанавливается строгий режим самоизоляции. С 28 марта по 5 апреля президент России объявил в стране нерабочую неделю.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Здоровье
Мясников рассказал, почему пожилые люди умирают из-за коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем канале в Telegram уточнил, что пожилой человек умирает не от коронавируса.
Здоровье
Карантин из-за коронавируса объявили в Череповце
Сегодня в оперативном штабе при губернаторе Вологодской области было объявлено, что у двух пациентов в регионе был установлен предварительный диагноз — коронавирусная инфекция.
Экономика
Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов
Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.
Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Самолет из Тая приземлился в Южно-Сахалинске вчера Всех 241 пассажиров (из них 46 детей) немедленно отправили в карантин, у 29 — подозрение на азиатский вирус.
Происшествия
Четверо жителей Волгоградской области заражены коронавирусом
Сегодня, 27 марта, на брифинге озвучено новое число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Политика
Немецкий депутат призвал снять с России санкции
Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки
Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США
8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Политика
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
Политика
Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции
"Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Экономика
Россиянам задумали субсидировать ипотеку
Минстрой совместно с регионами разработал антикризисную программу, нацеленную на поддержку строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Игры
Джилл появится в Resident Evil: Resistance. Свежий трейлер ремейка Resident Evil 3
Capcom представила свежий трейлер ремейка Resident Evil 3, где можно увидеть множество новых кадров и одну из поздних мутаций Немезиса — в общем-то, очевидно, в ролике достаточно спойлеров.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Экономика
Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты
О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Общество
Информацию о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы опровергли
Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы не соответствует действительности.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Армия и оружие
Данные разведки: Украина стягивает танки к линии фронта в Донбассе
В основном Украина стягивает к линии фронта танки.
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.