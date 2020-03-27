S&P Global Ratings 26 марта подтвердило суверенные кредитные рейтинги РФ: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне "ВВВ-/А-3", долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне "ВВВ/А-2".

Общество В Челябинской области закрывают магазины, кафе и сауны Для пенсионеров устанавливается строгий режим самоизоляции. С 28 марта по 5 апреля президент России объявил в стране нерабочую неделю.

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Здоровье Карантин из-за коронавируса объявили в Череповце Сегодня в оперативном штабе при губернаторе Вологодской области было объявлено, что у двух пациентов в регионе был установлен предварительный диагноз — коронавирусная инфекция.

Экономика Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.

Общество У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус Самолет из Тая приземлился в Южно-Сахалинске вчера Всех 241 пассажиров (из них 46 детей) немедленно отправили в карантин, у 29 — подозрение на азиатский вирус.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Политика Немецкий депутат призвал снять с России санкции Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.

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Общество У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.

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Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.