Экономика

Finam.RuFinam.RuS&P подтвердило рейтинги России

S&P Global Ratings 26 марта подтвердило суверенные кредитные рейтинги РФ: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне "ВВВ-/А-3", долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне "ВВВ/А-2".
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