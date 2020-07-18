Экономика
КоммерсантъS&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остается на уровне BBB.
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Консервативное бюджетное планирование, строгое следование бюджетному правилу позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки.
— Антон Силуанов, российский экономистРоссийская газета 18:57
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Хоккей
«Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса
Московский ХК "Спартак" экстренно приостановил сборы в связи из-за вспышки коронавируса в команде.
Газета.Ru 15:37
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.
Российская газета 21:35
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости 22:34
Игры
«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II
3DNews 04:56
Общество
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
Экономика
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
RT на русском 23:00
Футбол
ФК «Тамбов» может вернуться на «Мордовию Арену»
Напомним, что в начале сезона 2019-2020 "Тамбов", родной стадион которого находится на реконструкции, домашние матчи проводил в Саранске на "Мордовии Арене".
Info-RM вчера в 10:14
Политика
В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.
RT на русском 11:47
Экономика
Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу
Ранее сообщалось, что многим российским пенсионерам необходимо определиться с тем, сохранить ли за собой определенные льготы или же заменить их денежной выплатой.
Primpress.ru 14:30
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС
Раннее МИД Армении официально заявил, что планы Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС угрозу геноцида.
Lenta.ru 17:21
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Политика
На Украине предложили план спасения страны
Депутат Верховной рады Украины сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предложил план спасения страны.
Газета.Ru 23:16
Общество
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:34
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
В коллекции появится немало новинок, включая даже изображения матрешки.
Astera 11:39
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб
Невские Новости 18:18
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Космос
NASA, JAXA и Toyota создадут герметичный дом на колесах для Луны
Концепт герметичного ровера появился еще десять лет назад, тогда над ним также работали NASA и JAXA.
Популярная механика вчера в 03:26
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Происшествия
Пожар на складе картона в Мытищах локализован
RT на русском 22:10
Общество
В Хабаровске должна начаться очередная массовая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Люди выступают за открытое расследование его дела, а также требуют рассматривать его в Хабаровске, а не в Москве.
Эхо Москвы 22:04
Авто
Компания Toyota показала седан Corolla GR Sport
Японский автопроизводитель представил новую версию модели Corolla, которая получила название GR Sport.
32CARS.ru 14:57
Здоровье
Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
15 июля глава Минздрава призвал расширить охват населения России вакцинацией против гриппа.
Известия 22:58