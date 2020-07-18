Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остается на уровне BBB.

Политика Трамп пожаловался на книги Болтона и племянницы Вашингтон, 18 июля 2020, 03:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на две последние книги о нём, написанные бывшим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и племянницей Мэри Трамп, заявив при этом, что он является «абсолютным членом Клуба книги месяца».

Происшествия В Мексике произошли беспорядки у здания парламента штата Герреро Мехико, 18 июля 2020, 03:44 — REGNUM Акция протеста студентов у здания регионального парламента в мексиканском городе Чильпансинго в штата Герреро закончилась массовыми беспорядками, 17 июля передает радиостанция Noticias MVS.

Происшествия На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). 11

Общество Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19 Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом. 83

Футбол Англия планирует вернуть болельщиков на стадионы в октябре Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в октябре власти страны планируют снять запрет на посещение болельщиками стадионов.С октября мы намерены вернуть зрителей на стадионы.

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Футбол Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака» Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обратился к фанатам московского "Спартака" перед полуфинальным матчем Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".

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Шоу-бизнес Агутин признался, что изменял Анжелике Варум Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется. 27

Армия и оружие Ядерный взрыв произвели 75 лет назад впервые в Лос-Аламосе В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки 16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. 1

Общество «Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора» «Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания. 13

Политика Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса. 1

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