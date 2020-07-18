Экономика
КоммерсантъS&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остается на уровне BBB.
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Консервативное бюджетное планирование, строгое следование бюджетному правилу позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки.
— Антон Силуанов, российский экономистРоссийская газета 18:57
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Политика
Трамп пожаловался на книги Болтона и племянницы
Вашингтон, 18 июля 2020, 03:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на две последние книги о нём, написанные бывшим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и племянницей Мэри Трамп, заявив при этом, что он является «абсолютным членом Клуба книги месяца».
REGNUM 20:32
Происшествия
В Мексике произошли беспорядки у здания парламента штата Герреро
Мехико, 18 июля 2020, 03:44 — REGNUM Акция протеста студентов у здания регионального парламента в мексиканском городе Чильпансинго в штата Герреро закончилась массовыми беспорядками, 17 июля передает радиостанция Noticias MVS.
REGNUM 20:44
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
Общество
Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19
Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБК 13:01
Футбол
Англия планирует вернуть болельщиков на стадионы в октябре
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в октябре власти страны планируют снять запрет на посещение болельщиками стадионов.С октября мы намерены вернуть зрителей на стадионы.
Soccer.ru 07:39
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 10:26
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
Рекордное число случаев коронавируса выявлено в мире за сутки
Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 12 июля, когда число новых пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире составило более 230 тысяч за сутки.
iReactor 16:20
Здоровье
«Единая Россия» разрабатывает меры по увеличению доступности лекарств
Как пишет nashgorod.ru, проект закона о дистанционной продаже лекарств разрабатывался кабмином вплотную с «Единой Россией».
НовостиВолгограда.ру 15 июля в 13:29
Футбол
Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака»
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обратился к фанатам московского "Спартака" перед полуфинальным матчем Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".
Газета.Ru 18:05
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
Армия и оружие
Ядерный взрыв произвели 75 лет назад впервые в Лос-Аламосе
В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки 16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства.
Курьер. Среда. Бердск 15 июля в 21:13
Политика
В Хабаровске завершился митинг КПРФ против «политических репрессий»
ИА Красная Весна 05:07
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
Армия и оружие
Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ
Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета 04:57
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
Авто
Кроссовер Toyota RAV4 в России стал доступен в двух версиях
В дилерских центрах России стартовали приемы заказов на две новые модификации кроссовера Toyota RAV4: "Престиж Safety" и "Престиж".
Деловое.ТВ 15 июля в 08:04
Футбол
Моуринью: «Все вокруг понимают, что „Манчестер Юнайтед“ повезло»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об успехах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.
Евро-футбол.ру 13:21
Общество
Акции Twitter упали после взлома аккаунтов Илона Маска и Билла Гейтса
В службе поддержки аккаунтов сказали, что они начали внутриведомственное расследование и изыскивают возможности возвращения сломанных аккаунтов в рабочее состояние.
Evo-rus.com 03:12
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Космос
В ОАЭ наметили запуск первого арабского космического аппарата к Марсу
Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, но перенесли его из-за плохих погодных условий.
Говорит Москва 04:58
Автоспорт
Грожан: Машина оставила неплохое впечатление
F1news.ru 14:22
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов.
НТВ 20:33
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 16:04
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52