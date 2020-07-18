Экономика

КоммерсантъКоммерсантъS&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остается на уровне BBB.
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Антон Силуанов
Консервативное бюджетное планирование, строгое следование бюджетному правилу позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки.
— Антон Силуанов, российский экономистРоссийская газета 18:57

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Силуанов прокомментировал решение S&P о сохранении рейтинга РФ

Известия18:21

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

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Минфин привел доказательство экономической стабильности России

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S&P прогнозирует рейтинг РФ на уровне BBB-

Газета.Ru17:50

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Интерфакс16:53

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Коммерсантъ16:50

Силуанов: решение S&P о сохранении рейтинга РФ говорит об обеспечении макростабильности

ТАСС17:13
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Политика

Трамп пожаловался на книги Болтона и племянницы

Вашингтон, 18 июля 2020, 03:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на две последние книги о нём, написанные бывшим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и племянницей Мэри Трамп, заявив при этом, что он является «абсолютным членом Клуба книги месяца».
REGNUM 20:32
Происшествия

В Мексике произошли беспорядки у здания парламента штата Герреро

Мехико, 18 июля 2020, 03:44 — REGNUM Акция протеста студентов у здания регионального парламента в мексиканском городе Чильпансинго в штата Герреро закончилась массовыми беспорядками, 17 июля передает радиостанция Noticias MVS.
REGNUM 20:44
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
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Происшествия

На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции

На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
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Общество

Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19

Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБК 13:01
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Футбол

Англия планирует вернуть болельщиков на стадионы в октябре

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в октябре власти страны планируют снять запрет на посещение болельщиками стадионов.С октября мы намерены вернуть зрителей на стадионы.
Soccer.ru 07:39
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 10:26
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Экономика

Города Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью

Коммерсантъ 18:11
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Общество

Рекордное число случаев коронавируса выявлено в мире за сутки

Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 12 июля, когда число новых пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире составило более 230 тысяч за сутки.
iReactor 16:20
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Здоровье

«Единая Россия» разрабатывает меры по увеличению доступности лекарств

Как пишет nashgorod.ru, проект закона о дистанционной продаже лекарств разрабатывался кабмином вплотную с «Единой Россией».
НовостиВолгограда.ру 15 июля в 13:29
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Футбол

Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обратился к фанатам московского "Спартака" перед полуфинальным матчем Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".
Газета.Ru 18:05
Космос

Ученые подтвердили возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет

МИР 24 16:43
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
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Шоу-бизнес

Агутин признался, что изменял Анжелике Варум

Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
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Армия и оружие

Ядерный взрыв произвели 75 лет назад впервые в Лос-Аламосе

В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки 16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства.
Курьер. Среда. Бердск 15 июля в 21:13
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Политика

В Хабаровске завершился митинг КПРФ против «политических репрессий»

ИА Красная Весна 05:07
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Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
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Армия и оружие

Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ

Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета 04:57
1
Политика

Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
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Авто

Кроссовер Toyota RAV4 в России стал доступен в двух версиях

В дилерских центрах России стартовали приемы заказов на две новые модификации кроссовера Toyota RAV4: "Престиж Safety" и "Престиж".
Деловое.ТВ 15 июля в 08:04
5
Футбол

Моуринью: «Все вокруг понимают, что „Манчестер Юнайтед“ повезло»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об успехах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.
Евро-футбол.ру 13:21
Общество

Акции Twitter упали после взлома аккаунтов Илона Маска и Билла Гейтса

В службе поддержки аккаунтов сказали, что они начали внутриведомственное расследование и изыскивают возможности возвращения сломанных аккаунтов в рабочее состояние.
Evo-rus.com 03:12
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Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
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Космос

В ОАЭ наметили запуск первого арабского космического аппарата к Марсу

Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, но перенесли его из-за плохих погодных условий.
Говорит Москва 04:58
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Автоспорт

Грожан: Машина оставила неплохое впечатление

F1news.ru 14:22
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов.
НТВ 20:33
Здоровье

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 16:04
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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