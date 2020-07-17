Экономика

КоммерсантъКоммерсантъS&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остается на уровне BBB.
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S&P подтвердило суверенные рейтинги РФ

Национальная служба новостей16:59

Силуанов: решение S&P о сохранении рейтинга РФ говорит об обеспечении макростабильности

ТАСС17:13

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Коммерсантъ16:50

S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»

REGNUM16:50

S&P подтвердило кредитный рейтинг РФ с прогнозом «стабильный»

РЕН ТВ16:44

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Интерфакс16:53

S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный

ПРАЙМ16:55
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
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Происшествия

В Киеве около станции метро произошел взрыв

В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
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Политика

Украинские силовики задержали одного из лидеров ЛНР

Украинские правоохранители задержали одного из лидеров "Народного совета Луганской области" из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится на сайте офиса генпрокурора.
Газета.Ru 15:52
Автоспорт

Motorsport: «Феррари» не будет увольнять Бинотто

Маттиа Бинотто сохранит пост руководителя в «Феррари», несмотря на неудачный старт сезона для команды в «Формуле-1».
Матч ТВ 07:53
Культура

Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов

Московский Комсомолец 08:32
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Космос

Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами НАСА 1 августа

Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию с двумя астронавтами НАСА 1 августа, его возвращение на Землю после первого испытательного пилотируемого полета ожидается 2 августа, если позволит погода, сообщил в пятницу глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 13:35
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Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 15:13
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Кино

Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»

Герой, которого сыграл Вин Дизель в серии фильмов «Форсаж», скорее всего, погибнет в финальной картине.
CT news 09:50
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Наука

В Германии создали самое тонкое оптическое зеркало в мире

Немецкие физики из Института квантовой оптики имени Макса Планка создали самое тонкой зеркало в мире, состоящее из нескольких сотен атомов.
МонаВиста 12:58
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Общество

Рекордное число случаев коронавируса выявлено в мире за сутки

Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 12 июля, когда число новых пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире составило более 230 тысяч за сутки.
iReactor 16:20
3
Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
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Футбол

Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Российская газета 09:21
Игры

Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch

Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера.
Ридус 17:01
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Общество

Найден самый ранний симптом коронавируса

РИА Новости 11:10
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Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости вчера в 04:13
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Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
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Единоборства

Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news вчера в 05:54
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Футбол

«Спартак» стал победителем чемпионата Москвы

Российская газета 16:02
Футбол

«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу

Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
Вести.Ru 04:54
Экономика

Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
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Экономика

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
Известия 13:46
1
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
13
Общество

Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке

Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
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Армия и оружие

США могут сократить число военных в Южной Корее

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает сокращение числа военных в Южной Корее, пишет издание Wall Street Journal.
Газета.Ru 13:48
Наука

Африка раскалывается на две части с образованием нового океана

Разделение некоторых тектонических плит приведет к тому, что африканский континент расколется на две части, между которыми через 5-10 млн лет появится новый океанический бассейн.
Суть событий 15:07
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Футбол

Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили принёс извинения жене экс-защитника красно-белых Александра Бубнова за слова о том, что её муж имеет проблемы с психикой.
RT на русском 17:03
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Гаджеты

Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки

В коллекции появится немало новинок, включая даже изображения матрешки.
Astera 11:39
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Происшествия

Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала

ТАСС 07:10
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