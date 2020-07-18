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Армия и оружие ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама Беспилотники атаковали территорию Сирии в районе города Саламия в провинции Хама.

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