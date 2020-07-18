Экономика
КоммерсантъS&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остается на уровне BBB.
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Консервативное бюджетное планирование, строгое следование бюджетному правилу позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки.
— Антон Силуанов, российский экономистРоссийская газета 18:57
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Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
Познер уверен, что слово «сложность» описывает положение дел в России. Себе он дал характеристику словом «поиск», а детству – «познание».
Аргументы недели вчера в 14:32
Общество
Обустраивающие «Лахта Центр» рабочие прекратили забастовку
Строители, занимающиеся обустройством высотного здания "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге, завершили забастовку в районе небоскреба и перешли к переговорам с подрядчиком.
ТАСС 08:16
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Политика
Трамп заявил, что не будет просить каждого американца носить маски
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет требовать от каждого американца носить защитные маски. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 19:16
Армия и оружие
Турция обещает союзникам защитить секреты ЗРК С-400 и истребителя F-35
Турция обещает защитить от утечки секретные данные российских зенитных ракетных комплексов C-400 также, как и данные американского истребителя пятого поколения F-35.
ИА Красная Весна вчера в 17:08
Космос
Над Выборгом заметили редкие мезосферные облака
Вечером над Выборгом застыли серебристые облака: они образуются в мезосфере и видны только при определённых погодных условиях.
Piter.tv 03:10
Космос
Российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США и Европы
Для испытания космического аппарата «Луна-25», созданного в РФ, будет использовано оборудование из Европы и Соединенных Штатов.
Discover24 03:54
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru 17:45
Общество
В столицу пришло «московское лето»
В столицу пришло «московское лето». Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС в субботу, 18 июля.
Мослента 19:03
Общество
У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами
Российская газета 19:30
Культура
Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства
Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.
Российская газета 07:05
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода.
Российская газета 04:14
Экономика
Россия удивит Запад восстановлением экономики
Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру 07:56
Здоровье
Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников
Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока.
ToDay News Ufa 14:00
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Беспилотники атаковали территорию Сирии в районе города Саламия в провинции Хама.
Коммерсантъ 19:49
Общество
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:34
Наука
Ученые подтвердили, что люди в Америке появились раньше, чем считалось
Ученые подтвердили, что окаменевшие фекалии, которые сохранились в пещерах Пэйсли на западе Соединенных Штатов, остались от людей, живших здесь более 12 200 лет назад, то есть до появления культуры Кловис.
Evo-rus.com 08:53
Политика
Мишустин и Пашинян обсудили рост товарооборота
Встречу в Минске провели и главы правительств Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин, передает телеканал «МИР 24»
МИР 24 15:58
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс 18:30
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 10:31
Политика
Госсекретарь США пригрозил участникам «Северного потока-2»
Госсекретарь США сообщил СМИ, что американские власти обновили рекомендации по действию закона о противодействии России через санкции, включив в обновленный список «Северный поток — 2».
Evo-rus.com 16:12
Общество
Сахалин выкупит «Аврору» для создания дальневосточной авиакомпании
Правительство Сахалинской области выкупит акции «Авроры» (входит в группу «Аэрофлот») для создания дальневосточной авиакомпании, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.
Коммерсантъ 05:42
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Футбол
«Спартак» стал победителем чемпионата Москвы
Российская газета 16:02
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23