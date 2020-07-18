Экономика
КоммерсантъS&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остается на уровне BBB.
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Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Невские Новости вчера в 20:58
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:50
Общество
Решение по протесту Renault ожидается в августе
В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.
F1news.ru вчера в 08:37
Спорт
Новый вид добиваний появится в игре Assassin’s Creed Valhalla
Новые добивания, при которых будут видны повреждающиеся внутренние органы и кости противника, появятся в игре Assassin’s Creed Valhalla.
ИнфоСМИ 11:15
Футбол
Президент «Реала» рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Onda Cero.
Газета.Ru 13:55
Футбол
Маурисио Покеттино попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера»
Спорт-Экспресс 06:25
Политика
Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»
Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 10:31
Общество
ВОЗ выявила рекордное число случаев коронавируса за сутки
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост случаев CoViD-19 в мире, за минувшие сутки в мире болезнь обнаружена у 237 743 человек.
Life.ru 16:41
Единоборства
Российский миллиардер подарил Петру Яну Mercedes за чемпионство в UFC
Российский миллиардер Игорь Алтушкин подарил бойцу Mercedes за чемпионство в сильнейшем мировом промоушене.
HotGeo 09:04
Армия и оружие
Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов
Глава Пентагона Марк Эспер наложил запрет на возможность вывешивать на военных объектах флаги конфедератов.
Газета.Ru 17:28
Происшествия
Сотрудник НИИ метрологии задержан в Москве за взятку от иностранца
Сотрудник, получивший взятку, работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Наука
С новой литиевой батареей электромобили смогут заряжаться в 3-5 раз быстрее
Некоторые учение предлагают вместо графита и меди использовать при изготовлении анодов металлический литий – это позволило бы повысить энергетическую плотность и производить батареи, которые заряжаются быстрее и обеспечивают в 10 раз большую емкость.
Хайтек+ 15 июля в 05:55
Здоровье
Ученые рассказали, что картофель может быть опасен для гипертоников
Исследования ученых из Великобритании говорят о том, что слишком частое употребление блюд из картофеля увеличивает риск развития сосудистого нарушения.
Волгоградская правда 15:41
Технологии
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики
Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:32
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Игры
Показали на видео геймпад DualSense для PlayStation 5
Контроллер DualSense получил адаптивные курки и уникальную систему вибрации.
МонаВиста 13:20
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb вчера в 14:24
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с нападающим Гранлундом
«Салават Юлаев» подписал контракт с финским форвардом Маркусом Гранлундом, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на два года.
Спорт БИЗНЕС Online 10:00
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Общество
Билеты могут стать дешевле: авиакомпания «Аврора» перейдет к регионам
"Аэрофлот" продаст свой пакет акций в авиакомпании "Аврора": Сахалин получит компанию для Дальнего Востока, а в состав акционеров могут войти и другие регионы.
Вести.Ru 07:12
Армия и оружие
Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия 11:06
Футбол
Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Общественная служба новостей вчера в 13:08