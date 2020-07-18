Экономика

КоммерсантъКоммерсантъS&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте остается на уровне BBB.
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S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Интерфакс17:54

S&P прогнозирует рейтинг РФ на уровне BBB-

Газета.Ru17:50

Силуанов: решение S&P о сохранении рейтинга РФ говорит об обеспечении макростабильности

ТАСС17:13

S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом

Известия17:33

Минфин привел доказательство экономической стабильности России

РЕН ТВ18:29

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Коммерсантъ16:50

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

РБК17:38
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Футбол

Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа

RT на русском 17:03
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Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
3
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

РИА Новости 11:44
1,8K
Общество

Кадыров обязал чеченцев подписаться на телеканал «Грозный» в соцсетях

Компания 10:27
4
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
7
Технологии

Найден похожий на Дарта Вейдера огромный морской таракан

Огромный морской таракан, похожий на главного злодея из киносаги «Звездные войны» Дарта Вейдера, обнаружен на дне Индийского океана.
Lenta.ru 09:18
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве

Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне возле станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве.
РБК 15:38
21
Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news 15:05
1
Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
30
Общество

Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем

По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
2
Происшествия

СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
24
Единоборства

Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку

Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру 10:59
1
Политика

Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала

Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
URA.Ru 18:35
5
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2

Берн, 17 июля 2020, 23:22 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.
REGNUM 16:22
3
Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Коммерсантъ 10:31
3
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости вчера в 04:13
3
Игры

Показали на видео геймпад DualSense для PlayStation 5

Контроллер DualSense получил адаптивные курки и уникальную систему вибрации.
МонаВиста 13:20
5
Гаджеты

Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания

Игромания.ру вчера в 09:48
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Армия и оружие

Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду

Заявления властей Азербайджана о способности нанести удар по атомной электростанции в городе Мецамор свидетельствуют об отчаянии Баку и его «геноцидальных намерениях».
РБК 03:18
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Космос

NASA, JAXA и Toyota создадут герметичный дом на колесах для Луны

Концепт герметичного ровера появился еще десять лет назад, тогда над ним также работали NASA и JAXA.
Популярная механика вчера в 03:26
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
2,2K
Футбол

Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Газета.Ru 13:57
Культура

Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов

Московский Комсомолец 08:32
43
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ распространила видеозапись спецоперации в Хабаровске, где был задержан подозреваемый в подготовке теракта.
RT на русском 07:56
3,1K
Происшествия

На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции

На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
10
Армия и оружие

В России создан новый легкий бронеавтомобиль Стрела

Военно-промышленная компания ВПК сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля Стрела, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
Ladaonline 15 июля в 06:33
28
Космос

Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию

СМИ сообщили, что Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию.
Ferra 13:19
22
Футбол

Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»

На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru 14:42
Политика

Кардашьян призвала мирно урегулировать конфликт Армении и Азербайджана

РЕН ТВ 17:28
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