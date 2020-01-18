Экономика
Российская газетаS&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в субботу.
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.ТАССвчера в 17:46
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Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
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Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
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Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
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Некоторые фанаты исполнительницы обратили внимание на её фигуру и заподозрили знаменитость в новой беременности.
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал стиль игры "Манчестер Юнайтед".
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Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
Экономика
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
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«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
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Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД
Отвечая на вопрос журналиста, и.о. министра иностранных дел подчеркнул, что "мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю".
Кино
Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем
Премьер-министр Михаил Мишустин направил поздравление с 70-летием народному артисту России Борису Невзорову.
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Умер самый маленький человек в мире
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В Курске откроется «Дом культур»
Первой экспозицией «Дома культур» станет выставка Сергея Баженова и Олега Радина «Эпоха перемен».
Футбол
Орлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой и ввести потолок зарплат
Футбольный комментатор Геннадий Орлов предложил свои варианты реформ Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
«Тоттенхэм» отобрал очки у «Уотфорда»
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Негредо забил гол на шестой секунде финала Кубка ОАЭ
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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Футбол
Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди
Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
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25 автомобилей столкнулись в Адыгее
Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
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В Google Play найдены приложения, которые разряжают смартфон
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Ксения Собчак в компании Глюкозы занялась йогой на Мальдивах
Ксения Собчак в компании Глюкозы занялась йогой на Мальдивах.