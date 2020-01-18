Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в субботу.

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