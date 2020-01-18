Экономика

Российская газетаРоссийская газетаS&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в субботу.
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с чего всё началось

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
ТАССвчера в 17:46

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Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

REGNUM03:19

Главные новости к утру 18 января

Коммерсантъвчера в 23:00

S&P сообщило об ожидании роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году

РБКвчера в 19:03

S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

РИА Новостивчера в 19:55

S&P подтвердило рейтинги России

Интерфаксвчера в 17:54

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

ТАССвчера в 17:46

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

RT на русскомвчера в 17:31
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Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Lenta.ru 09:42
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Газета.Ru 08:32
Политика

Польша заявила права на предметы искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Происшествия

В Башкирии в аварии погибли три человека

Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Российская газета 07:47
Единоборства

Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246

В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

Суд арестовал главу МВД Коми, подозреваемого в получении взятки

Решение о взятии под стражу главы МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого в получении взятки, принял городской суд Сыктывкара, 17 января сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 14:34
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 16 января в 11:25
Транспорт

Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Ведомости 03:49
Шоу-бизнес

Фанаты заподозрили Алсу в новой беременности

Некоторые фанаты исполнительницы обратили внимание на её фигуру и заподозрили знаменитость в новой беременности.
Актуальные Новости 04:42
Футбол

Клопп раскритиковал оборонительный стиль игры «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал стиль игры "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru вчера в 18:16
Политика

Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing

РИА Новости 09:22
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru 08:52
Футбол

«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 06:00
Экономика

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 09:03
Космос

«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
RT на русском 16 января в 04:33
Политика

Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД

Отвечая на вопрос журналиста, и.о. министра иностранных дел подчеркнул, что "мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю".
Piter.tv вчера в 05:41
Кино

Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем

Премьер-министр Михаил Мишустин направил поздравление с 70-летием народному артисту России Борису Невзорову.
ТАСС 09:37
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Культура

В Курске откроется «Дом культур»

Первой экспозицией «Дома культур» станет выставка Сергея Баженова и Олега Радина «Эпоха перемен».
Городские известия (г. Курск) 16 января в 04:54
Футбол

Орлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой и ввести потолок зарплат

Футбольный комментатор Геннадий Орлов предложил свои варианты реформ Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 06:55
Футбол

«Тоттенхэм» отобрал очки у «Уотфорда»

Евро-футбол.ру 09:29
Футбол

Негредо забил гол на шестой секунде финала Кубка ОАЭ

Нападающий «Аль-Насра» Альваро Негредо отличился на шестой секунде матча с «Аль-Ахли» (2:1) в финале Кубка ОАЭ.
Матч ТВ 08:34
Здоровье

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек

Интерфакс 07:05
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Футбол

Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
RT на русском вчера в 13:05
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди

Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Пятый канал 09:33
Происшествия

25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Газета.Ru вчера в 04:10
Гаджеты

В Google Play найдены приложения, которые разряжают смартфон

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, из-за которых зарядка смартфона садится быстрее, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 05:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак в компании Глюкозы занялась йогой на Мальдивах

Ксения Собчак в компании Глюкозы занялась йогой на Мальдивах.
OAnews 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
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