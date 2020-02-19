Экономика
ВедомостиS&P: покупка Сбербанка из средств ФНБ ослабит бюджетное правило
Покупка акций Сбербанка не нарушит бюджетное правило, уверены аналитики S&P: правительство воспользуется деньгами ФНБ, превышающими 7% ВВП, а дивиденды ЦБ, которые будут отчасти состоять из этих денег и достанутся правительству, формально не нефтегазовые доходы.
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Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможность операции Турции в Идлибе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность начала военной операции Турции в сирийском Идлибе.
Общество
В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал.
Общество
Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Политика
В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
Биатлон
Хованцев назвал состав мужской сборной на эстафету на ЧМ по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о сложностях при определении состава мужской сборной России для выступления в эстафете на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Гаджеты
Google Stadia стал доступен для смартфонов Samsung, Asus и Razer
С момента появления на рынке сервис Google Stadia был доступен лишь на смартфонах Pixel. Со временем ситуация изменилась.
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Политика
Владимир Путин ответил на 20 вопросов ТАСС в спецпроекте
Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу.
Происшествия
Прятавший тело матери в бочке петербуржец сбежал по дороге в суд
Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве собственной матери, сбежал по дороге в суд, где ему должны были избрать меру пресечения.
Авто
В России отзывают глохнущие Mazda3
В России стартует отзывная кампания, затрагивающая 776 экземпляров Mazda3, которые были проданы в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года.
Футбол
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: шансы команд оказались равны
19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Экономика
Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Гаджеты
В Microsoft признали опасным обновление Windows 10
Пользователям Microsoft предоставила инструкцию, в которой подробно описано, как можно удалить обновление.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Общество
В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы
17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Здоровье
В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом
В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.