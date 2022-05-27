Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «Caa2» до «Caa3», а также изменило прогноз на «негативный».
Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать 750 миллионов долларов с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, находящихся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Ошеров.