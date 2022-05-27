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S&P понизило краткосрочный рейтинг Украины в валюте до преддефолтного

Агентство S&P понизило краткосрочный и долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте, следует из данных на сайте.
РБК
В агентстве полагают, что кризис на Украине будет носить затяжной характер.
Lenta.ru
S&P отмечает, что способность правительства Украины выполнять платежи по коммерческому долгу в иностранной валюте зависит от поступления донорской помощи.
Говорит Москва
Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «Caa2» до «Caa3», а также изменило прогноз на «негативный».
REGNUM

Подробнее о событии

S&P понизило краткосрочный рейтинг Украины в валюте до преддефолтного
РБК17:53
S&P понизило cуверенный рейтинг Украины в иностранной валюте
RT на русском17:44
Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг Украины до уровня "CCC+"
РИА Новости17:12
Агентство S&P понизило кредитные рейтинги Украины
Life.ru17:32
S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины до «CCC+/C»
ТАСС17:27
Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до уровня "ССС+"
РЕН ТВ17:14
S&P в очередной раз понизило суверенный рейтинг Украины
Московский Комсомолец17:37

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