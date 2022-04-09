Снижение рейтинга последовало за тем, что российское правительство, как мы понимаем, произвело выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях, — отмечается
К началу марта вклады клиентов Сбербанка в общей сложности достигли 1 трлн руб. Повышение процентов по вкладам стало реакцией банков на рекордное увеличение ключевой ставки ЦБ: 28 февраля регулятор поднял ее до 20%.
Великобритания оказалась не готова к приему такого количества переселенцев с Украины, поэтому процесс их размещения занимает больше времени, чем планировалось, рассказал в интервью The Independent министр по делам беженцев Ричард Харрингтон.