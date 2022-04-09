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S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте до SD

S&P Global Ratings понизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD (выборочный дефолт).
Коммерсантъ
Снижение рейтинга последовало за тем, что российское правительство, как мы понимаем, произвело выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях, — отмечается
 в сообщении.
News.ru
S&P отозвало все рейтинги России, включая рейтинги в национальной валюте, находившиеся на уровне "CC/C".
Интерфакс
Однако агентство сомневается, что инвесторы смогут конвертировать рублевые платежи в доллары с доходом, который был предусмотрен.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте до «SD»
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Агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг России в иностранной валюте до SD
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S&P Global Ratings понизило рейтинг России в иностранной валюте до SD
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Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте до SD
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Агентство S&P понизило кредитные рейтинги России в иностранной валюте
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S&P объявило выборочный дефолт России по внешнему долгу
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