Экономика
Красная веснаS&P повысило долгосрочный суверенный рейтинг Украины с «-В» до «В»
Долгосрочный суверенный рейтинг Украины повышен агентством S&P со значения «-В» до «В» 27 сентября, говорится в пресс-релизе агентства.
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Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом
Московский Комсомолец27 сентября в 18:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:50, Вашингтон
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С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
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Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
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Если США хотят, чтобы Иран вернулся к Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД), то должны выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов и вернуться к ядерной сделке.
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В ближайшее время состоится встреча, на которой соберутся спецпредставитель ООН по Сирийской Арабской Республике Гейр Педерсен и представители от правительства Сирии и оппозиции, чтобы обсудить дальнейшую работу конституционного комитета Сирии, 29 сентября сообщило РИА Новости.
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Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
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Британский премьер Борис Джонсон принес свои извинения королеве Елизавете II за то, что подвел ее, остановив работу парламента.
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В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
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В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
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«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
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Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Ученые предложили сделать Марс обитаемым с помощью земных микробов
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Жители Подмосковья сняли странный объект в небе
Жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области заметили в небе странный объект.
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Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
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Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
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Астрологи назвали три знака зодиака, которым везет больше всех
Любит фортуна и Овнов, которым везет практически во всем и везде. Если они купят лотерейный билет, то обязательно будут в выигрыше.
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Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
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Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
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