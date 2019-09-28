Долгосрочный суверенный рейтинг Украины повышен агентством S&P со значения «-В» до «В» 27 сентября, говорится в пресс-релизе агентства.

S&P повысило долгосрочный суверенный рейтинг Украины с «-В» до «В»

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