Экономика
РИА НовостиS&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом
Московский Комсомолецвчера в 18:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
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Абсолютное большинство клириков русского экзархата в Европе выразило желание присоединиться к Русской православной церкви (РПЦ).
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В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
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США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина
США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.
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На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
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Штраф за курение на балконах и лоджиях составит до 3 тыс. рублей. В случае, если курение привело к пожару — до 5 тыс. рублей.
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Ученые обнаружили неожиданное препятствие для развития рака
Московский Комсомолец 04:40
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Газета.Ru вчера в 09:00
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РИА Новости 12:33
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ВСУ открыли огонь по Донецку, заявили в ДНР
"В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь", - уточнил представитель ДНР в СЦКК.
Газета.Ru 11:15
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
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В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Коммерсантъ 17:06
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«Спартак» по буллитам обыграл «Авангард»
«Спартак» взял верх над «Авангардом» по буллитам в регулярном чемпионате КХЛ — 4:3. Победный бросок — на счету Каспарса Даугавиньша.
Спорт-Экспресс 12:42
Политика
Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского
Ранее в программе «Схема» на украинском ТВ рассказали, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос Владимиру Зеленскому.
ФАН 10:18
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Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
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Медведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства
Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства".
Газета.Ru 10:36
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Французский миллиардер опроверг слухи о покупке «Милана»
Спорт-Экспресс 08:10
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Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56
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Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
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Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
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Bimru.ru 12:54
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Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 15:46
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Гаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб
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Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
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Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 01:38
Армия и оружие
В Донбассе внезапно обострилась ситуация: бои по всей линии фронта, ВСУ несут потери
24 сентября на Востоке Украины во время обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
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Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу
Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.
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