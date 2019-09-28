Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Футбол Смолов предложил заранее отдать золото чемпионата России «Зениту» Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал отмененный гол в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Религия Клирики русского экзархата в Европе решили присоединиться к РПЦ Абсолютное большинство клириков русского экзархата в Европе выразило желание присоединиться к Русской православной церкви (РПЦ).

Единоборства Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Происшествия США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Общество МЧС рассказало о возможном наказании за курение на балконах Штраф за курение на балконах и лоджиях составит до 3 тыс. рублей. В случае, если курение привело к пожару — до 5 тыс. рублей.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Армия и оружие ВСУ открыли огонь по Донецку, заявили в ДНР "В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь", - уточнил представитель ДНР в СЦКК.

Происшествия Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.

Хоккей «Спартак» по буллитам обыграл «Авангард» «Спартак» взял верх над «Авангардом» по буллитам в регулярном чемпионате КХЛ — 4:3. Победный бросок — на счету Каспарса Даугавиньша.

Политика Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского Ранее в программе «Схема» на украинском ТВ рассказали, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос Владимиру Зеленскому.

Политика Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Политика Медведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства".

Армия и оружие Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.

Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

Происшествия Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Энергетика Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.

Армия и оружие В Донбассе внезапно обострилась ситуация: бои по всей линии фронта, ВСУ несут потери 24 сентября на Востоке Украины во время обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.