Экономика
РИА НовостиS&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом
Московский Комсомолецвчера в 18:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Общество
В МЧС назвали размер штрафа за курение на балконе
Как сообщили в МЧС, размер штрафа за курение на балконе составит 3000 рублей.
ДЕЛА.ru 26 сентября в 22:09
Происшествия
Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы
«Пока уточняем данную информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой.
РБК 09:35
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Захарова
Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера, руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.
iReactor 06:59
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Хидео Кодзима придёт на шоу «Вечерний Ургант»
Создатели «Вечернего Урганта» объявили список гостей на съёмках, которые пройдут 3 октября. помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова на шоу придёт гениальный гейм-дизайнер Хидео Кодзима.
News.ru 10:55
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Политика
Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Известия 10:06
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Футбол
Мурило и Жоао Марио выйдут в старте «Локомотива» в матче с «Зенитом»
Футболисты "Локомотива" Мурило и Жоао Марио сыграют с первых минут в матче 11-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter.
РИА Новости 10:55
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Политика
Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Газета.Ru 26 сентября в 16:17
Футбол
Мамаев проходит медосмотр в «Ростове»
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, прилетевший вчера в Ростов-на-Дону, сегодня проходит медосмотр в клубе, сообщает «СЭ».
Нева Спорт вчера в 08:18
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.
Газета.Ru 09:19
Происшествия
В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были граждане украины
Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
РИА Новости 10:45
Политика
Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского
Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
РЕН ТВ 06:58
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Кино
Подборка премьер, которые точно стоит посмотреть
Pro Город решил рассказать о фильмах, которые рязанцы смогут увидеть на больших экранах уже в эти выходные.
Pro Город Рязань 02:00
Происшествия
В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз»
Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.
Челябинск Сегодня 09:06
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Армия и оружие
На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России
Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета 04:58
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости вчера в 08:38
Гаджеты
Обнаружен первый сломанный Samsung Galaxy Fold после апгрейда
Live24 вчера в 07:30
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Происшествия
В Москве произошёл пожар в общежитии педагогического университета
В МЧС Москвы сообщили о возгорании в здании общежития Московского педагогического государственного университета.
RT на русском 10:19
Авто
Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня вчера в 09:51
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM вчера в 04:45
Политика
В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
Военное дело вчера в 14:49
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04