Экономика

РБКРБКS&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
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