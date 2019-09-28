Экономика
РБКS&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины
Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
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Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом
Московский Комсомолецвчера в 18:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Происшествия
В Атлантике пропало судно с украинцами
Судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были украинские граждане, пропало во время шторма в Атлантическом океане.
Lenta.ru 11:37
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Общество
Алеся Кафельникова вышла на подиум в мини-шортах
На подиуме Кафельникова появилась в цветастой осенней куртке, надетой прямо на голое тело, и мини-шортах аналогичной расцветки.
Discover24 04:14
Экономика
С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений
"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ТАСС вчера в 07:24
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Политика
На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского
Национальный союз журналистов Украины призвал пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за «некорректные заявления и досадные ситуации».
RT на русском 07:49
Происшествия
В Запорожской области у железной дороги обнаружены тела трех человек
"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сказано в сообщении.
ИА Новороссия 08:05
Происшествия
Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США
Российского гражданина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
Известия вчера в 18:13
Происшествия
Воры в законе вывезут криминальную кассу из России
Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.
URA.Ru 07:27
Футбол
«Ростов» разгромил «Динамо» в 12-м туре РПЛ
Интерфакс-Спорт 11:30
Автоспорт
Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Российская газета 07:55
Футбол
Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
Газета.Ru 11:59
Гаджеты
Samsung разрабатывает самый компактный смартфон в линейке Galaxy A
Samsung разрабатывает новую модель, которая будет дешевле Galaxy A10 и A10s. Новинка получит экран диагональю 5,7 дюйма.
UfacityNews.ru вчера в 00:05
Футбол
«Барселона» не хочет доводить спор с Неймаром до суда
Заседание суда по делу Неймара против «Барселоны», которое было запланировано на 27 сентября, не состоится.
Metaratings вчера в 06:25
Политика
У избирательного участка в Афганистане произошел взрыв
Участок, где произошел взрыв, находится в городе Кандагар.
Реальное время 01:19
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва вчера в 03:04
Армия и оружие
На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России
Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета 04:58
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 13:45
Политика
Украинский журналист Муждабаев поглумился над смертью Марка Захарова
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.
Взгляд.ру 11:14
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Инфо24 вчера в 00:24
Хоккей
СКА дома переиграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты петербургского СКА дома переиграли московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:29
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
Музыка
Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее
Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.
Life.ru 07:52