Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

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