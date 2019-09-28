Экономика

РИА НовостиРИА НовостиS&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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