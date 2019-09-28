Экономика
РИА НовостиS&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом
Московский Комсомолецвчера в 18:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
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«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».
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МЧС: новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах
Постановление правительства РФ об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Коммерсантъ 06:06
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Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
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Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Здоровье
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Народные новости 25 сентября в 00:47
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новость об отставке спецпредставителя США Курта Волкера.
Известия 04:42
Гаджеты
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 04:01
Киберспорт
Тестирование PUBG Lite начнется в России 10 октября
Бета-тест PUBG Lite стартовал 24 января в Таиланде, а позже тестирование началось в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Бразилии и Турции.
Cyber.sports.ru 26 сентября в 15:39
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
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«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Политика
Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа
Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Журналистская правда 03:10
Здоровье
Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита
Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum вчера в 07:26
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Происшествия
С горящего парома в Греции эвакуируют более 600 человек
В порту Игуменица на западе Греции начался пожар на пароме Olympic Champion. Как сообщает РИА Новости, на борту находятся более 600 человек.
Профиль 03:30
Авто
Audi презентовала «заряженные» Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback
Подразделение Audi Sport подготовило RS-версии для новой генерации кроссовера Q3 и купеобразного Q3 Sportback.
Tvoe-avto.com 26 сентября в 05:36
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Поклонники спайдермена могут спать спокойно. В Сети даже появилась информация о третьей картине с Томом Холландом.
OvideO.ru 00:15
Происшествия
Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Гаджеты
В продажу поступили дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
27 сентября супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi появились в продаже на китайском рынке.
Газета DAILY вчера в 15:07
Футбол
Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»
Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
Metaratings вчера в 14:15
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
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Священника Николая Стремского обвинили в надругательствах над детьми
RuNews24.ru 26 сентября в 02:46
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«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме
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