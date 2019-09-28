Экономика

РБКРБКS&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
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S&P обновило суверенный рейтинг Украины

ТК Звездавчера в 21:11

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

РИА Новостивчера в 19:16

S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины

РБКвчера в 17:32

S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины

Национальная служба новостейвчера в 17:42

Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом

Московский Комсомолецвчера в 18:06
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Политика

СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Известия 01:19
Политика

Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Армия и оружие

ВСУ один раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

ВСУ один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 03:17
Наука

Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей

Оказалось, что вследствие хронического стресса в мозге мышей больше всего изменялась экспрессия генов, связанных с работой митохондрий, а именно — процессом синтеза АТФ, и с регуляцией синтеза белка.
N+1 вчера в 06:47
Общество

Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года

Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 04:50
Политика

В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой

В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.
REGNUM вчера в 09:13
Авто

Казанец пережил банкротство и построил сеть автомобильных салонов

iReactor вчера в 08:36
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Шоу-бизнес

Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ

VSE42.RU вчера в 01:02
Политика

В МИД Сирии оценили заявление о возможном переносе штаб-квартиры ООН

Как сообщает РИА Новости, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что дипломатам предстоит поставить вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка из-за визовой политики США.
RT на русском вчера в 23:40
Футбол

Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»

Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
VSE42.RU 01:14
Волейбол

Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы

Вести.Ru вчера в 02:10
Политика

ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам

Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.
Московский Комсомолец вчера в 07:46
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Футбол

Мората пропустит дерби с «Реалом». Его дисквалификацию оставили в силе

Королевская футбольная федерация Испании отклонила апелляцию мадридского Атлетико на отмену желтой карточки нападающего Альваро Мораты, который был удален в матче против Мальорки (2:0).
Советский спорт вчера в 10:57
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 26 сентября в 01:52
Наука

В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов

Стоит отметить, что ранее в этом районе ученые находили следы захоронений викингов в присущих им погребальных лодках.
Planet Today вчера в 15:50
Единоборства

Боец MMA Мирзаев проиграл нокаутом на турнире ACA 99

Российский боец смешанного стиля (MMA) Расул Мирзаев потерпел поражение от соотечественника Шамиля Шахбулатова на турнире Абсолютного чемпионата "Ахмат" (ACA) 99 в Москве.
Газета.Ru вчера в 14:14
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Политика

Адвокат рассказал об ухудшении здоровья Ассанжа

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.
РИА Новости 00:15
Футбол

Лебеденко рассказал о перспективах выхода «Торпедо» в РПЛ

Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко прокомментировал выступление своей команды в Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия

Красноярской школьнице на уроке ОБЖ учитель прострелил мочку уха

Следственный комитет Красноярского края проводит проверку инцидента, который произошел в красноярской гимназии №16 на уроке ОБЖ.
Sibnovosti.ru 01:31
Наука

В России сократилось количество учёных

Количество кандидатов и докторов наук снизилось почти на 5 тысяч человек за период с 2010 по 2018.
Ferra вчера в 08:27
Футбол

Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»

Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
Metaratings вчера в 14:15
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона сериала «Сваты»

Народный артист России Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона сериала "Сваты".
Piter.tv 25 сентября в 08:31
Музыка

Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой

Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".
Московский Комсомолец вчера в 06:37
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Политика

Федерация рестораторов дала рекомендации турецким коллегам по привлечению туристов из РФ

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров по просьбе турецких коллег поделился в пятницу идеями, как привлечь российских туристов в рестораны и бары за пределами отелей в Турции, в которых действует система all inclusive ("все включено").
ТАСС вчера в 17:04
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