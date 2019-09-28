Экономика
РИА НовостиS&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом
Московский Комсомолец27 сентября в 18:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:12, Вашингтон
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Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
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Газета.Ru вчера в 22:58
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РИА Новости 15:41
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Отмечается, что военнослужащий ДНР помогал мирным жителям укрыться от внезапно начавшегося обстрела со стороны ВСУ с применением 82-мм минометов и стрелкового оружия.
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Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
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