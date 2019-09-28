Экономика
Украина.руАгентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» и похвалило новый Кабмин
S&P указывает, что прогноз по рейтингам «стабильный». В случае сохранения тенденции Украина сможет погасить коммерческие долги до 2020 года, отмечается в отчете. При этом в случае отказа Кабмина от ключевых реформ и как следствие перебоев со льготным финансированием рейтинг может понизиться.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом
Московский Комсомолецвчера в 18:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:10, Вашингтон
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
РИА Новости 17:46
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили санкт-петербургский «Зенит» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:05
Кино
Киану Ривз поделился впечатлением от сценария «Матрицы-4»
Актер Киану Ривз поделился в интервью изданию Entertainment Tonight впечатлениями от сценария "Матрицы-4".
Московский Комсомолец 26 сентября в 13:58
Здоровье
Что поможет снизить уровень сахара в крови, рассказали врачи
Врачи рассказали, что снизить уровень сахара в крови помогут обычные продукты.
ГлавУфа вчера в 08:07
Политика
Джонсона заподозрили в конфликте интересов на посту мэра Лондона
Главу британского правительства заподозрили в конфликте интересов после того, как газета The Times написала о том, как госпожа Аркури получала тысячи фунтов на спонсорские гранты во время мэрства Бориса Джонсона.
Коммерсантъ 07:10
Армия и оружие
Сирия требует вывода войск США и Турции
В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM 17:41
Политика
Медведчук прокомментировал отставку Волкера
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
РИА Новости 18:14
Политика
Украинский дипломат констатировал переход Запада на сторону России
Запад отказался от поддержки Украины и перешел на сторону России, Москва усилила свои позиции во всем мире, заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
ФАН 11:01
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Киберспорт
Менеджер Winstrike: «Было очевидно, что Iceberg и nofear не могут играть в одной команде»
CyberSport.ru 17:57
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 26 сентября в 06:32
Происшествия
МиГ-29 разбился на западе Словакии
Российская газета 18:50
Гаджеты
Всё как у Intel. Флагманский процессор AMD дорожает из-за дефицита
Источник обратился к AMD за комментариями, и компания заявила, что цену не повышала.
iXBT.com 12:08
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Армия и оружие
В Черном море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
На Черноморском флоте прошли учения по поиску и спасению экипажа аварийной подводной лодки.
Российская газета 26 сентября в 05:08
Политика
МИД России назвал безрассудством новые санкции США
В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском 26 сентября в 17:54
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Политика
Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости 17:46
Авто
Suzuki выпустит дешевый паркетник
В основе S-Presso лежит платформа Heartect, на которой базируются такие модели, как Swift, Baleno и Ignis нового поколения.
АвтоВзгляд 26 сентября в 08:45
Шоу-бизнес
Виторган поблагодарил Марка Захарова за человечность
Российский актёр Максим Виторган поблагодарил режиссёра Марка Захарова «за участие и человечность» и за всех «выдающихся артистов».
News.ru 12:55
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости 07:25
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Политика
Путин отправится в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с экс-лидером Франции Жаком Шираком в Париже, которая пройдет 30 сентября, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Газета.Ru 11:53