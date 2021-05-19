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СП предложила дать металлургам вычет по НДПИ на геологоразведку

Счетная палата РФ предлагает ввести вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургических компаний, которые инвестируют в геологоразведку.В источнике
РИА Новости
Комсомольская правда
RT на русском

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Счетная палата предупредила о рисках для России из-за импорта сырья

Газета.Ru17:20

СП: воспроизводство дефицитных ресурсов в РФ с 2018 г. по 2020 г. сократилось почти вдвое

ТАСС17:01

«Недопользователи»: Почему Россия выделяет миллиарды на геологоразведку, но продолжает импортировать десятки видов полезных ископаемых

Комсомольская правда17:01

Счетная палата признала управление фондом недр неэффективным

Российская газета17:01

Счетная палата оценила риски, которые мешают импортозамещению дефицитных полезных ископаемых

Счетная палата РФ17:01

СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно

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