РИА НовостиСП предложила дать металлургам вычет по НДПИ на геологоразведкуСчетная палата РФ предлагает ввести вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургических компаний, которые инвестируют в геологоразведку.В источникеРИА НовостиКомсомольская правдаRT на русскомПодробнее о событииСчетная палата предупредила о рисках для России из-за импорта сырьяГазета.Ru17:20СП: воспроизводство дефицитных ресурсов в РФ с 2018 г. по 2020 г. сократилось почти вдвоеТАСС17:01«Недопользователи»: Почему Россия выделяет миллиарды на геологоразведку, но продолжает импортировать десятки видов полезных ископаемыхКомсомольская правда17:01Счетная палата признала управление фондом недр неэффективнымРоссийская газета17:01Счетная палата оценила риски, которые мешают импортозамещению дефицитных полезных ископаемыхСчетная палата РФ17:01СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективноРИА Новости17:32Показать ещёОценить1Поделиться