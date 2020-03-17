Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что S&P предупредило о возможном риске рецессии мировой экономики из-за распространения коронавируса. Там отметили, что «внезапная остановка мировой экономики из-за COVID-19 и радикальные усилия по её сдерживанию» могут привести «к глобальной рецессии».
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Подробнее о событии

S&P дало экономический прогноз в связи с пандемией COVID-19

REGNUM09:51

S&P прогнозирует рецессию мировой экономики из-за коронавируса

РЕН ТВ11:00

S&P предсказало глобальную рецессию

РБК10:36

Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса

RT на русском11:17

В S&P заявили, что мировую экономику ожидает глобальный спад из-за коронавируса

ТАСС09:24

S&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса

РИА Новости09:21

Мировой экономике предрекли масштабную рецессию

Взгляд.ру09:16
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Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 10:46
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Авто

Renault повысила цены на автомобили в РФ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Renault, французская компания на фоне падения цен на нефть и существенные колебания курса российской валюты увеличила рекомендованные цены на автомобили в России в среднем на 1,14%.
32CARS.ru 14 марта в 14:44
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском вчера в 07:00
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России находится под контролем.
RT на русском 10:06
Общество

Число случаев коронавируса в Москве достигло 56

Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Московский Комсомолец 11:14
Спорт

Гандбольный «Спартак» официально переименован в ЦСКА

Гандбольный клуб «Спартак» официально объявил о том, что прекращает существовать под прежним названием. Команда была переименована в ЦСКА.
Metaratings 07:50
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Происшествия

В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы 46 человек

На брифинге по коронавирусу министр Здравоохранения Максим Забелин отчитался, что, по данным на 18:00 17 марта, с подозрением на китайский вирус в Башкирии госпитализированы 46 человек, из них 6 – дети.
ProUfu.ru 11:31
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале

Gazeta.SPb вчера в 20:14
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Российская газета вчера в 10:18
Политика

Путин призвал не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Коммерсантъ 09:15
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
РБК 10:32
Здоровье

Жительница Ярославля заразилась коронавирусом на отдыхе

Как сообщалось ранее, в Ярославле официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Эхо76 - Ярославль 10:42
Кино

Universal Pictures переносит премьеры и новинки в онлайн-кинотеатры

Студия Universal Pictures не стала переносить премьеры своих проектов, как это сделали Disney или Paramount, в связи с распространением вируса Covid-19 и ограничительными мерами, предпринятыми для его сдерживания в большинстве стран мира.
Киноафиша России 06:25
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Футбол

Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Спорт-Экспресс 11:25
Общество

Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса

Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru 10:26
Политика

Акция против обнуления президентских сроков прошла у Госдумы

Коммерсантъ 03:34
Общество

Китайские продавцы AliExpress восстановили отправку посылок

Китайские продавцы AliExpress восстановили отправку посылок. Об этом упоминается в пресс-релизе AliExpress Россия.
Деловое.ТВ 07:08
Общество

Россия ограничивает въезд иностранцев

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Вести.Ru вчера в 14:54
Финансы

Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей

Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Общество

Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес

Квартира Юлии Началовой официально перешла к ее дочери Вере Алдониной

После длительных судебных разбирательств было принято решение, что объект недвижимости перешел во владение к дочери покойной артистки Вере Алдониной.
Актуальные Новости вчера в 10:31
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
РИА Новости 10:05
Общество

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114

В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 09:22
Армия и оружие

Российские корабли назвали помехой для провокации в Черном море

Телеканал 360° вчера в 08:53
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