Коронавирус
RT на русскомЭкономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса
Ранее сообщалось, что S&P предупредило о возможном риске рецессии мировой экономики из-за распространения коронавируса. Там отметили, что «внезапная остановка мировой экономики из-за COVID-19 и радикальные усилия по её сдерживанию» могут привести «к глобальной рецессии».
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Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Авто
Renault повысила цены на автомобили в РФ
Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Renault, французская компания на фоне падения цен на нефть и существенные колебания курса российской валюты увеличила рекомендованные цены на автомобили в России в среднем на 1,14%.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России находится под контролем.
Общество
Число случаев коронавируса в Москве достигло 56
Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Спорт
Гандбольный «Спартак» официально переименован в ЦСКА
Гандбольный клуб «Спартак» официально объявил о том, что прекращает существовать под прежним названием. Команда была переименована в ЦСКА.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Происшествия
В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы 46 человек
На брифинге по коронавирусу министр Здравоохранения Максим Забелин отчитался, что, по данным на 18:00 17 марта, с подозрением на китайский вирус в Башкирии госпитализированы 46 человек, из них 6 – дети.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Политика
Путин призвал не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
Здоровье
Жительница Ярославля заразилась коронавирусом на отдыхе
Как сообщалось ранее, в Ярославле официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Кино
Universal Pictures переносит премьеры и новинки в онлайн-кинотеатры
Студия Universal Pictures не стала переносить премьеры своих проектов, как это сделали Disney или Paramount, в связи с распространением вируса Covid-19 и ограничительными мерами, предпринятыми для его сдерживания в большинстве стран мира.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Футбол
Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Общество
Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса
Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Политика
Акция против обнуления президентских сроков прошла у Госдумы
Общество
Китайские продавцы AliExpress восстановили отправку посылок
Китайские продавцы AliExpress восстановили отправку посылок. Об этом упоминается в пресс-релизе AliExpress Россия.
Общество
Россия ограничивает въезд иностранцев
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Общество
Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Квартира Юлии Началовой официально перешла к ее дочери Вере Алдониной
После длительных судебных разбирательств было принято решение, что объект недвижимости перешел во владение к дочери покойной артистки Вере Алдониной.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114
В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.
Армия и оружие