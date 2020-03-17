Коронавирус

Live24Live24S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса

Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия. В экономической сфере этот термин обозначает замедление роста экономики и незначительный спад производства.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

S&P прогнозирует снижение мирового экономического роста

Коммерсантъвчера в 13:50

Мировой экономике предрекли масштабную рецессию

Взгляд.рувчера в 09:16

S&P предсказало глобальную рецессию

РБКвчера в 10:36

S&P дало экономический прогноз в связи с пандемией COVID-19

REGNUMвчера в 09:51

В S&P заявили, что мировую экономику ожидает глобальный спад из-за коронавируса

ТАССвчера в 09:24

S&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:21

Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 11:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия

Народный артист России Александр Малинин в своем Instagram уведомил, что ему пришлось перенести концерты в нескольких городах России из-за плохого самочувствия.
Газета.Ru 16 марта в 17:55
Общество

Досрочный этап ЕГЭ перенесли на основной период

Досрочный этап единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 11 классах переносится на основной период – с 25 мая по 29 июня.
Мэрия г. Казани 02:52
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Известия 03:37
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

RT на русском 05:05
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
Ведомости 03:01
Финансы

Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:37
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Энергетика

Путина удивил рост цен на бензин в России

Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 21:49
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Политика

ЦИК допустила перенос голосования по поправкам из-за коронавируса

При негативном развитии ситуации по распространению коронавируса в России голосование по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля, может быть перенесено на более поздний срок.
РБК вчера в 17:41
Религия

Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса

Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Агентство Телеграф вчера в 06:20
Армия и оружие

США прекратили переброску своих военных в Европу из-за коронавируса

Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение о прекращении переброски своих войск на маневры Defender Europe 20 в Европе.
Городовой вчера в 02:00
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 16 марта в 14:22
Происшествия

Расследование дела в отношении историка Соколова завершено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Известия 04:52
Политика

Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»

Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".
ТАСС вчера в 15:37
Здоровье

Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.
Lenta.ru вчера в 04:30
Общество

Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»

Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
РИА Новости вчера в 09:57
Общество

ОАЭ закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

Объединенные арабские эмираты закрывают границу для иностранцев с 19 марта из-за коронавируса, информирует посольство России в стране.
Газета.Ru 04:47
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Футбол

Кейсуке Хонда забил в первом матче за «Ботафого»

Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда отметился голом в первом же матче в составе бразильского клуба. Бывший игрок ЦСКА реализовал пенальти.
Bookmaker-ratings.ru 15 марта в 16:51
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
РИА Новости 01:40
Спорт

Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта

Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 04:47
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия вчера в 06:28
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Газета.Ru 03:45
Политика

Подавляющее большинство жителей Крыма приветствуют воссоединение с РФ

Подавляющее большинство жителей Крыма (93%) положительно оценили воссоединение с Россией шесть лет назад, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 04:30
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Гаджеты

Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Компания Apple занимается созданием новых бюджетных смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Происшествия

Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам

Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:17
Общество

Черногория предъявила требования для вывоза россиян из страны

«У России все готово для вывоза россиян, все документы оформлены», — сказал дипломат. Тогда как черногорские граждане не систематизированы.
BFM.ru 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное