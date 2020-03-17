Коронавирус
Live24S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса
Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия. В экономической сфере этот термин обозначает замедление роста экономики и незначительный спад производства.
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Шоу-бизнес
Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия
Народный артист России Александр Малинин в своем Instagram уведомил, что ему пришлось перенести концерты в нескольких городах России из-за плохого самочувствия.
Общество
Досрочный этап ЕГЭ перенесли на основной период
Досрочный этап единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 11 классах переносится на основной период – с 25 мая по 29 июня.
Происшествия
Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
Финансы
Курс доллара превысил 79 рублей
Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Политика
ЦИК допустила перенос голосования по поправкам из-за коронавируса
При негативном развитии ситуации по распространению коронавируса в России голосование по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля, может быть перенесено на более поздний срок.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса
Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Армия и оружие
США прекратили переброску своих военных в Европу из-за коронавируса
Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение о прекращении переброски своих войск на маневры Defender Europe 20 в Европе.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Расследование дела в отношении историка Соколова завершено
Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Политика
Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»
Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".
Здоровье
Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.
Общество
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Общество
ОАЭ закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса
Объединенные арабские эмираты закрывают границу для иностранцев с 19 марта из-за коронавируса, информирует посольство России в стране.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Футбол
Кейсуке Хонда забил в первом матче за «Ботафого»
Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда отметился голом в первом же матче в составе бразильского клуба. Бывший игрок ЦСКА реализовал пенальти.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Спорт
Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта
Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Политика
Подавляющее большинство жителей Крыма приветствуют воссоединение с РФ
Подавляющее большинство жителей Крыма (93%) положительно оценили воссоединение с Россией шесть лет назад, следует из опроса ВЦИОМ.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Гаджеты
Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Компания Apple занимается созданием новых бюджетных смартфонов.
Происшествия
Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам
Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
Общество
Черногория предъявила требования для вывоза россиян из страны
«У России все готово для вывоза россиян, все документы оформлены», — сказал дипломат. Тогда как черногорские граждане не систематизированы.