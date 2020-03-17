Коронавирус

Live24Live24S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса

Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия. В экономической сфере этот термин обозначает замедление роста экономики и незначительный спад производства.
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В S&P заявили, что мировую экономику ожидает глобальный спад из-за коронавируса

ТАСС09:24

Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса

RT на русском11:17

S&P предсказало глобальную рецессию

РБК10:36

S&P дало экономический прогноз в связи с пандемией COVID-19

REGNUM09:51

S&P прогнозирует снижение мирового экономического роста

Коммерсантъ13:50

S&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса

РИА Новости09:21

Мировой экономике предрекли масштабную рецессию

Взгляд.ру09:16
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Общество

Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области

Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Эхо Москвы в Оренбурге 10:46
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета вчера в 07:56
Происшествия

В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Пожилой моряк сбежал из инфекционной больницы в Мурманске, куда его доставили с судна с подозрением на коронавирус, мужчину ищут, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 18:07
Армия и оружие

Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы

Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 08:32
Общество

ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 19:11
Музыка

«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
Общество

Коронавирус обнаружен во всех штатах США

Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
REGNUM 20:38
Наука

Темнота может помогать удалению воспоминаний

В рамках эксперимента было обнаружено, что мухи теряют часть травмирующих воспоминаний после длительного нахождения в темноте.
ToDay News Ufa 06:51
Космос

В составе затменной двойной звезды обнаружен пульсирующий белый карлик

Открытие первого пульсирующего белого карлика в составе затменной двойной звезды поможет ученым понять влияние эволюции в двойной системе на внутреннюю структуру белого карлика.
AstroNews.ru 09:45
Общество

В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса

В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
РИА Новости 18:58
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93 человек

Число заразившихся коронавирусом в России теперь составляет 93 человека. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Народные новости вчера в 08:49
Кино

Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»

Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Popcornnews.ru 04:00
Музыка

Вышел новый «вДудь» c группой Anacondaz

Афиша Daily 07:22
Религия

В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений

Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.
Российская газета 03:54
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 10:36
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
РИА Новости 20:42
Гаджеты

Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10

Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
OAnews 02:58
Политика

Корабли ВМФ России охраняют единственный в стране трубоукладчик

Наша версия 09:49
Шоу-бизнес

Джиган показал фото с новорожденным сыном после возвращения в семью

Популярный российский рэп-исполнитель Джиган опубликовал совместное фото с маленьким сыном Давидом.
Слово и Дело вчера в 12:02
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

Astera вчера в 16:07
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Автоновости дня 15 марта в 03:29
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС 13:58
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Здоровье

Израильские медики рассказали, как проходит пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса проходит гораздо легче, чем предполагалось, при этом карантинные меры позволяют снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявили ведущие израильские медики в интервью РИА Новости.
РИА Новости 10:53
Космос

Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

Москва, 15 марта 2020, 08:14 — REGNUM Российские специалисты получили 14 заявок из разных стран на участие в научной программе астрофизической обсерватории «Спектр-УФ», заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов, сообщает РИА Новости.
REGNUM 15 марта в 01:14
Здоровье

Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
ФАН 15 марта в 03:39
Политика

Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
Газета.Ru 05:10
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