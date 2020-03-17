Коронавирус

Live24Live24S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса

Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия. В экономической сфере этот термин обозначает замедление роста экономики и незначительный спад производства.
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Подробнее о событии

S&P прогнозирует снижение мирового экономического роста

Коммерсантъ13:50

Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса

RT на русском11:17

S&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса

РИА Новости09:21

S&P дало экономический прогноз в связи с пандемией COVID-19

REGNUM09:51

В S&P заявили, что мировую экономику ожидает глобальный спад из-за коронавируса

ТАСС09:24

S&P предсказало глобальную рецессию

РБК10:36

Мировой экономике предрекли масштабную рецессию

Взгляд.ру09:16
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Футбол

Матюиди заразился коронавирусом

У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Чемпионат 14:27
Общество

В Москве скончался Эдуард Лимонов

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
RT на русском 15:37
Наука

Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта

Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Обозреватель Врн 07:13
Футбол

Шюррле прибыл в Москву и пройдёт карантин

«Прибыл в Москву и готов к 14-дневному домашнему карантину», — написал Шюррле в Instagram.
RT на русском 17:45
Футбол

Мамаев: готовим с женой глобальный переезд в другую страну

Один из пользователей социальной сети поинтересовался у супруги футболиста, смогла бы она переехать из России в другую страну.
Чемпионат 17:16
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Политика

Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:22
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости 17:14
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости 04:58
Общество

Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Daily Storm 07:09
Космос

Ученые назвали ТОП-10 самых нелепых научных мифов

Ученые составили ТОП-10 самых нелепых научных мифов, которые ранее выдавали за проверенные факты.
Дни24 15 марта в 11:54
Наука

Свитки Мертвого моря в Музее Библии в Вашингтоне оказались подделкой

Известия 02:14
Общество

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит «Газпром-медиа»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа», пишет РБК.
Компания 13:49
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила проведения богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила совершения таинств и проведения богослужений.
Компания 04:34
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
Футбол

Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Газета.Ru 17:47
Политика

На Украине назначили генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Lenta.ru 04:08
Кино

Disney отложила премьеру еще одного фильма ― «Черная вдова»

Афиша Daily 16:23
Общество

Россиян предупредили о мошенниках, паразитирующих на коронавирусе

Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые пытаются воспользоваться ситуацией с коронавирусом и обогатиться на этом.
Петрозаводск говорит 13:05
Шоу-бизнес

Жена рэпера ST раскрыла имя новорожденной дочери

В публикации молодая мама раскрыла имя новорожденной дочери. Она написала, что малышку назвали Эстель. Не все поклонники оценили выбор пары.
RuNews24.ru 04:14
Экономика

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 09:34
Здоровье

Дума одобрила в I чтении проект о регулировании цен на лекарства

Законопроект, по которому Правительство РФ получит право фиксировать цены на определенные лекарства и медицинские изделия на срок до 90 дней при угрозе эпидемий, одобрен Государственной Думой в первом чтении.
Дума ТВ 07:39
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Политика

Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией

ТАСС 17:03
Авто

Новый мощный Audi S8 доехал до России

Цены начинаются от 10 290 000 рублей. Седан Audi S8 нового поколения представили летом 2019 года.
110km.ru 10:27
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:25
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