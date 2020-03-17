Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия. В экономической сфере этот термин обозначает замедление роста экономики и незначительный спад производства.

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Политика Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Гаджеты Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.

Общество Россия приостановила авиасообщение с Сербией из-за коронавируса "В ближайшие дни авиасообщение между РФ и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии", - сообщила дипмиссия.

Общество Россия ограничивает въезд иностранных граждан Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Технологии МТС не получит частоты из «золотого диапазона» для тестирования 5G На заседании 17 марта Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) отказалась выдавать частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования влияния сетей пятого поколения связи (5G) на окружающую среду, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов после заседания.

Экономика ФРС снизила ставку почти до нуля Федеральная резервная система США объявила об экстренных мерах поддержки американской экономики, в частности, о снижении ставки.

Футбол Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщает, что принято решение о приостановлении всех соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса.

Хоккей КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.

Хоккей ИИХФ отменила чемпионат мира в первом дивизионе Официальный сайт Международной федерации хоккея на льду объявил об отмене чемпионата мира в первом дивизионе в группа A и B. Турниры должны были пройти в столице Словении Любляне и польском Катовице с 27 апреля по 3 мая.

Экономика Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Политика Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу из-за коронавируса Несмотря на ситуацию с коронавирусом, Минск не станет закрывать государственные границы во избежание других чрезвычайных ситуаций, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 16 марта.