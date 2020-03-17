Коронавирус
Live24S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса
Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия. В экономической сфере этот термин обозначает замедление роста экономики и незначительный спад производства.
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Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Киберспорт
Во что поиграть, пока заперт дома. Собрали самое интересное
Если вам нравятся динамичные мультиплеерные сражения с участием большого количества игроков, то выбор «королевской битвы» на время карантина очевиден — это Warzone.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Общество
«Ведомости» объявили о смене владельцев
Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
Здоровье
В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита
Гаджеты
Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 368 человек
Количество умерших от коронавируса в Италии за минувшие сутки увеличилось на 368 человек.
Общество
Россия приостановила авиасообщение с Сербией из-за коронавируса
"В ближайшие дни авиасообщение между РФ и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии", - сообщила дипмиссия.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Общество
Россия ограничивает въезд иностранных граждан
Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Технологии
МТС не получит частоты из «золотого диапазона» для тестирования 5G
На заседании 17 марта Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) отказалась выдавать частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования влияния сетей пятого поколения связи (5G) на окружающую среду, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов после заседания.
Экономика
ФРС снизила ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США объявила об экстренных мерах поддержки американской экономики, в частности, о снижении ставки.
Футбол
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщает, что принято решение о приостановлении всех соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса.
Хоккей
КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина
Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Хоккей
ИИХФ отменила чемпионат мира в первом дивизионе
Официальный сайт Международной федерации хоккея на льду объявил об отмене чемпионата мира в первом дивизионе в группа A и B. Турниры должны были пройти в столице Словении Любляне и польском Катовице с 27 апреля по 3 мая.
Экономика
Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти
Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Общество
Путин призвал не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу из-за коронавируса
Несмотря на ситуацию с коронавирусом, Минск не станет закрывать государственные границы во избежание других чрезвычайных ситуаций, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 16 марта.
Политика
Путин рассказал о российско-японском экспресс-тесте на коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус, совместно разработанный Россией и Японией, может появиться уже в апреле, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».