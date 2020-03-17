Коронавирус

Live24Live24S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса

Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия. В экономической сфере этот термин обозначает замедление роста экономики и незначительный спад производства.
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S&P прогнозирует снижение мирового экономического роста

Коммерсантъ13:50

Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса

RT на русском11:17

S&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса

РИА Новости09:21

S&P дало экономический прогноз в связи с пандемией COVID-19

REGNUM09:51

В S&P заявили, что мировую экономику ожидает глобальный спад из-за коронавируса

ТАСС09:24

S&P предсказало глобальную рецессию

РБК10:36

Мировой экономике предрекли масштабную рецессию

Взгляд.ру09:16
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Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Киберспорт

Во что поиграть, пока заперт дома. Собрали самое интересное

Если вам нравятся динамичные мультиплеерные сражения с участием большого количества игроков, то выбор «королевской битвы» на время карантина очевиден — это Warzone.
Чемпионат 06:15
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
РИА Новости 14:41
Армия и оружие

Украина заявила о провокации в Черном море

Piter.tv 00:55
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru 13:29
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Общество

«Ведомости» объявили о смене владельцев

Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
ТАСС 14:43
Здоровье

В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита

Аргументы недели 13:52
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Piter.tv 12:25
Единоборства

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
РИА Новости 05:18
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 368 человек

Количество умерших от коронавируса в Италии за минувшие сутки увеличилось на 368 человек.
Life.ru 15 марта в 21:48
Общество

Россия приостановила авиасообщение с Сербией из-за коронавируса

"В ближайшие дни авиасообщение между РФ и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии", - сообщила дипмиссия.
РИА Новости 13:33
Происшествия

Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Россия ограничивает въезд иностранных граждан

Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:20
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия 06:28
Технологии

МТС не получит частоты из «золотого диапазона» для тестирования 5G

На заседании 17 марта Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) отказалась выдавать частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования влияния сетей пятого поколения связи (5G) на окружающую среду, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов после заседания.
РБК 14:03
Экономика

ФРС снизила ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США объявила об экстренных мерах поддержки американской экономики, в частности, о снижении ставки.
BFM.ru 15 марта в 17:40
Футбол

Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщает, что принято решение о приостановлении всех соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса.
Спорт-Экспресс 13:30
Хоккей

КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина

Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Peterburg2.ru 04:33
Хоккей

ИИХФ отменила чемпионат мира в первом дивизионе

Официальный сайт Международной федерации хоккея на льду объявил об отмене чемпионата мира в первом дивизионе в группа A и B. Турниры должны были пройти в столице Словении Любляне и польском Катовице с 27 апреля по 3 мая.
Советский спорт 13:07
Экономика

Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти

Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс 05:42
Общество

Путин призвал не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Коммерсантъ 09:15
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу из-за коронавируса

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, Минск не станет закрывать государственные границы во избежание других чрезвычайных ситуаций, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 16 марта.
Вечерняя Москва вчера в 06:44
Политика

Путин рассказал о российско-японском экспресс-тесте на коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус, совместно разработанный Россией и Японией, может появиться уже в апреле, рассказал президент РФ Владимир Путин.
NewInform 09:52
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 05:47
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