Коронавирус
РИА НовостиS&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса
Ситуация вокруг распространения коронавируса (COVID-19) приведет к рецессии мировой экономики, полагает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).
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Происшествия
СК возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко
Следственный комитет России возобновил расследование дела о похищении российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии.
Политика
Крым временно закрывает границу с Украиной
Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
Экономика
ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита
Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Футбол
Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Гаджеты
В Samsung разрабатывают датчик разрешением 150 Мп для камеры смартфона
По информации инсайдеров, в корпорации Samsung начали разработку совершенно нового датчика для флагманских смартфонов.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 56
По информации штаба, заразившиеся прибыли в Москву авиарейсами из Рима и Цюриха.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Происшествия
Полиция установила личность водителя, сбившего вдову Любимова в Москве
Московские полицейские установили личность водителя, сбившего вдову режиссера Юрия Любимова в центре столицы.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Киберспорт
OG получила приглашение на благотворительный турнир по Dota 2
Charity Play по Dota 2. Также там выступят Natus Vincere, FURIA Esports и CR4ZY.
Армия и оружие
Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса
На совещании с членами правительства президент Владимир Путин обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса.
Музыка
Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу
Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
Общество
РКН предупредил о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе
На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, собирающие персональные данные (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др.) пользователей.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Общество
Институт Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Глава Института Коха отметил, что пандемия может длиться годами и что "мы исходим в данном случае из двух лет".
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114, случаи заражения выявили еще в 15 регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Финансы
Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей
Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
Футбол
УЕФА официально подтвердил перенос Евро на 2021 год
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил перенос чемпионата Европы с 2020 года на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы 46 человек
На брифинге по коронавирусу министр Здравоохранения Максим Забелин отчитался, что, по данным на 18:00 17 марта, с подозрением на китайский вирус в Башкирии госпитализированы 46 человек, из них 6 – дети.
Общество
Пособия на детей пензенцы смогут получить без справок
Размер пособия составляет 9 813 рублей, на такую выплату семья может рассчитывать пока ребёнку не исполнится полтора года.
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов сделал свою подругу директором кинофестиваля
Общество
В Пензе подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Диагноз коронавирус подтвержден у пациентки из Пензы.