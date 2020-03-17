Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиS&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса

Ситуация вокруг распространения коронавируса (COVID-19) приведет к рецессии мировой экономики, полагает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).
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Подробнее о событии

Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса

RT на русском11:17

S&P прогнозирует рецессию мировой экономики из-за коронавируса

РЕН ТВ11:00

S&P дало экономический прогноз в связи с пандемией COVID-19

REGNUM09:51

S&P предсказало глобальную рецессию

РБК10:36

В S&P заявили, что мировую экономику ожидает глобальный спад из-за коронавируса

ТАСС09:24

S&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса

РИА Новости09:21

Мировой экономике предрекли масштабную рецессию

Взгляд.ру09:16
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия

СК возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко

Следственный комитет России возобновил расследование дела о похищении российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии.
РИА Новости 07:18
Политика

Крым временно закрывает границу с Украиной

Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
RT на русском 12:15
Экономика

ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита.
Известия 13:00
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
BFM.ru 07:20
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:08
Футбол

Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Спорт-Экспресс 11:25
Гаджеты

В Samsung разрабатывают датчик разрешением 150 Мп для камеры смартфона

По информации инсайдеров, в корпорации Samsung начали разработку совершенно нового датчика для флагманских смартфонов.
OAnews 02:11
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 56

По информации штаба, заразившиеся прибыли в Москву авиарейсами из Рима и Цюриха.
Говорит Москва 11:30
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

RT на русском 11:38
Происшествия

Полиция установила личность водителя, сбившего вдову Любимова в Москве

Московские полицейские установили личность водителя, сбившего вдову режиссера Юрия Любимова в центре столицы.
РИА Новости 08:31
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
РИА Новости 10:44
Киберспорт

OG получила приглашение на благотворительный турнир по Dota 2

Charity Play по Dota 2. Также там выступят Natus Vincere, FURIA Esports и CR4ZY.
Матч ТВ 12:11
Армия и оружие

Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море

Российская газета вчера в 08:40
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

На совещании с членами правительства президент Владимир Путин обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса.
НТВ 10:37
Музыка

Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.
ТАСС 08:13
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу

Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
РИА Новости 07:14
Общество

РКН предупредил о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе

На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, собирающие персональные данные (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др.) пользователей.
Известия 11:02
Общество

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Деловое.ТВ вчера в 09:22
Общество

Институт Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Глава Института Коха отметил, что пандемия может длиться годами и что "мы исходим в данном случае из двух лет".
Российская газета 07:40
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Общество

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114, случаи заражения выявили еще в 15 регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 11:22
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Финансы

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
РИА Новости вчера в 21:58
Футбол

УЕФА официально подтвердил перенос Евро на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил перенос чемпионата Европы с 2020 года на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 10:25
Здоровье

В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы 46 человек

На брифинге по коронавирусу министр Здравоохранения Максим Забелин отчитался, что, по данным на 18:00 17 марта, с подозрением на китайский вирус в Башкирии госпитализированы 46 человек, из них 6 – дети.
ProUfu.ru 11:31
Общество

Пособия на детей пензенцы смогут получить без справок

Размер пособия составляет 9 813 рублей, на такую выплату семья может рассчитывать пока ребёнку не исполнится полтора года.
Prо Город Пенза 06:00
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов сделал свою подругу директором кинофестиваля

Актуальные Новости 12:26
Общество

В Пензе подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Диагноз коронавирус подтвержден у пациентки из Пензы.
Smi58.ru 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
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