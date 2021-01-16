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Газета.Ru
Газета.Ru

S&P прогнозирует умеренные санкции США против России при Байдене

Россию ждут умеренные санкции при новой администрации избранного президента США Джо Байдена. Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство S&P.В источнике
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S&P объяснил, почему администрация Байдена не станет вводить жесткие санкции против России

Дождьвчера в 04:27
РБК

S&P спрогнозировало умеренные санкции США против России при Байдене

РБКвчера в 17:23
Газета.Ru

S&P прогнозирует умеренные санкции США против России при Байдене

Газета.Ruвчера в 00:59
Эхо Москвы

Агентство S&P спрогнозировало умеренные санкции США против России при новой администрации демократа Джо Байдена

Эхо Москвывчера в 00:04
Аргументы недели

S&P оценило антироссийские санкции США при Байдене

Аргументы неделивчера в 23:34
REGNUM

В S&P спрогнозировали повышение устойчивости России к новым санкциям

REGNUMвчера в 22:30
ФАН

России спрогнозировали умеренные санкции со стороны США

ФАНвчера в 01:28

Дилер констатировал дефицит автомобилей на российском рынке

Самым влиятельным фактором на российском авторынке на начало 2021 года является дефицит машин, рассказал в эксклюзивном комментарии для Nation News, операционный директор автомобильной группы "АВИЛОН" Алексей Гуляев.
Дилер констатировал дефицит автомобилей на российском рынке
Народные новости14 января в 02:41

Южнокорейский режиссёр Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

На пост президента жюри кандидатуру корейского режиссёра предложил директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбер Режиссёр оскароносной картины «Паразиты» Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля.
Центральная Служба Новостей15 января в 06:33

Гаджиев прокомментировал возможное возвращение Нурмагомедова в UFC

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном возвращении чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 257.
RT на русском16:18