Гаджиев прокомментировал возможное возвращение Нурмагомедова в UFC

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном возвращении чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 257.