Самым влиятельным фактором на российском авторынке на начало 2021 года является дефицит машин, рассказал в эксклюзивном комментарии для Nation News, операционный директор автомобильной группы "АВИЛОН" Алексей Гуляев.
На пост президента жюри кандидатуру корейского режиссёра предложил директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбер Режиссёр оскароносной картины «Паразиты» Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля.
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном возвращении чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 257.